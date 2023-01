Aunque el resultado final ante Ñublense no fue positivo para Universitario de Deportes –derrota por 3-2–, dentro del balance sirvió para que un jugador que regresaba al plantel tuviera la oportunidad de reivindicarse y reencontrarse con el gol: aquel día, en el último amistoso internacional de los ‘Cremas’ en Chile, Alex Valera anotó uno de los goles y volvió sentirse futbolista tras tener varias semanas sin marcar en su exequipo.

El delantero de 26 años pegó la vuelta a la ‘U’ luego de su infructuoso paso por el Al Fateh de Arabia Saudita, lo cual generó opiniones divididas en los seguidores ‘merengues’. No obstante, el ariete está preparado para volver a rendir en el fútbol peruano y así ganarse el cariño de las tribunas del estadio Monumental, tal como lo hizo en su primera etapa en tienda ‘crema’.

En diálogo con los medios oficiales del club, Valera rescató el apoyo que ha recibido tras su regreso y espera retribuirlo con goles y el título a fin de año. “Me siento feliz, Universitario es mi casa. Tenía que venir al lugar donde siempre quise estar, donde me sentía feliz. Quiero salir campeón y dar lo mejor para el club”, manifestó.

Sobre si será determinante en este nuevo campeonato, el exDeportivo Llacuabamba recalcó que primero deberá trabar el doble. “Vengo con todas las ganas de mejorar, de dar mucho por el club. Tengo que trabajar duro, tengo que trabajar el doble para poder comenzar a hacer goles y tratar de mejorar los números del año pasado”, acotó.

“Me siento bien, me siento en confianza. Siempre he dicho que el camerino de la ‘U’ es un gran grupo que te ayuda a entrar en confianza muy rápido, además conozco a la mayoría de jugadores y me llevo bien con todos ellos”, añadió, destacando el respaldo que recibido por parte de sus compañeros.

Alex Valera marcó un gol frente a Ñublense en la gira de Universitario en Chile. (Foto: Instagram)

Sus objetivos en la ‘U’ y su paso por Arabia Saudita

En su primera etapa en Universitario de Deportes, Alex Valera disputó 49 partidos en dos temporadas y marcó 25 goles. Aunque sus números fueron buenos, el polmaqueño no se conforma con eso y espera salir campeón este 2023 siendo el máximo goleador del campeonato.

“Primero, comenzar a hacer goles en la ‘U’ y salir máximo goleador del campeonato. Y luego lo que siempre he querido, levantar el trofeo y salir campeón. También hacer una buena Copa Sudamericana”, añadió Valera, apuntando que también está en sus planes destacar a nivel internacional.

Finalmente, sobre su paso por el fútbol saudí, el también atacante de la Selección Peruana valoró todo lo aprendido a pesar de que el desenlace no fue el esperado. “Fue un sueño para mí salir al extranjero, siempre quise un buen futuro para mí y mi familia. De lo que rescato, son buenas experiencias vividas allá afuera. Otras también no tan buenas, pero con eso ya llego con un concepto de lo que es salir al extranjero y lo difícil que es mantenerse y tener el puesto de titular”, puntualizó.





