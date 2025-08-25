El futuro de Álex Valera podría dar un giro bastante inesperado en las próximas semanas. Y es que el atacante de Universitario, recientemente desconvocado de la Selección Peruana por lesión, fue vinculado con un grande de Brasil que atraviesa un delicado momento deportivo y que además cuenta con la presencia de uno de los astros del fútbol mundial de la última década: Neymar Jr, que espera también recuperarse del mal sabor que vive con el club que lo vio forjarse.

El delantero de Universitario de Deportes volvió a aparecer en el mercado internacional, después de las participaciones del cuadro ‘crema’ en la Copa Libertadores. Desde Brasil informaron que su nombre llegó a la mesa del Santos como posible refuerzo, en medio de la lucha del equipo paulista por alejarse del descenso.

El periodista brasileño Valentin Furlan fue el encargado de revelar la información, confirmando que el delantero nacional ya fue ofrecido a los directivos del equipo paulista. “El nombre de Alex Valera, punta de Universitario y de la selección de Perú, llegó a la mesa de Santos”, publicó en sus redes sociales.

Álex Valera habría sido sondeado por el Santos de Brasil. (Foto: Captura X)

La realidad del Santos explica este tipo de movimientos. Actualmente, el conjunto en el que debutó Neymar se ubica en el decimoquinto lugar del Brasileirao, apenas dos unidades por encima de los puestos de descenso. Esta situación ha puesto en alerta a la dirigencia, que analiza nuevas incorporaciones para la permanencia en la máxima categoría.

Para Valera, la posibilidad de emigrar nuevamente representa una revancha personal. En 2022 se fue al Al Fateh de Arabia Saudita, pero volvió a los pocos meses tras nos haber encontrado buenas condiciones laborales ni haber podido sumar muchos minutos. Es así que, su regreso a Universitario, se dio en tiempo récord pero recuperó la titularidad rápidamente.

Es necesario recalcar que, según Transfermarkt, Valera tiene actualmente un valor de mercado de 900 mil euros, el más alto de toda su carrera profesional. A ello se suma que su vínculo contractual con Universitario se extiende hasta finales de 2026, lo que obligaría a cualquier club interesado a negociar directamente con la institución merengue.

Valera y Flores terminaron sentidos luego del clásico entre Universitario y Alianza. (Foto: FPF)

Los números de Álex Valera:

Las estadísticas de esta temporada avalan el interés. En lo que va del 2025, el delantero disputó 32 partidos oficiales con Universitario, en los que anotó once goles y brindó cinco asistencias. Su aporte ofensivo ha sido fundamental para mantener al equipo de Jorge Fossati como ganador del Torneo Apertura y como líder del Clausura.

Sin embargo, su presente inmediato está marcado por la lesión que lo dejó fuera de la última convocatoria de la selección peruana, un desgarro. Aunque no se trata de una dolencia grave, el hecho de haber sido desconvocado genera cierta incertidumbre respecto a su estado físico y al impacto que podría tener en esta eventual transferencia internacional.

TE PUEDE INTERESAR