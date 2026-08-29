Universitario de Deportes consiguió un importante triunfo por 4-2 ante UTC en Cajamarca, en un partido que tuvo una primera mitad complicada para los cremas. Tras el encuentro, Alex Valera, autor de uno de los goles de la remontada, hizo un análisis autocrítico del desempeño del equipo y resaltó la reacción mostrada en el complemento.
“Primero creo que hay que autocriticarnos por el primer tiempo, porque esto no puede pasar. Siempre no va a ser que podamos voltear un partido. Vamos a ser autocríticos entre nosotros”, señaló el atacante a L1 Max
Valera también se refirió a los errores defensivos que permitieron que UTC se pusiera en ventaja. “No podemos regalarle goles. El segundo fue un error nuestro y no lo podemos regalar otra vez”, sostuvo.
Pese al mal inicio, el delantero destacó la actitud del equipo para darle vuelta al marcador y quedarse con los tres puntos en Cajamarca.
“Estoy contento porque el equipo metió hasta el final. Es un equipo que hasta que acabe el partido no va a dejar de correr. Queremos que la hinchada nos entienda, a veces podemos equivocarnos, pero hoy pudimos revertir esta situación y sacar tres puntos que necesitábamos”, agregó a L1 Max
Sobre lo ocurrido en el vestuario durante el entretiempo, Valera contó que el gol de Jairo Vélez fue importante para darle confianza al equipo: “Con el gol de Jairo nos dio un aire también para lo que venía en el segundo tiempo. Sabíamos que podíamos revertirlo, pero, como te digo, siempre no va a ser así. Simplemente hay que ser autocríticos y trabajar duro porque todavía se acercan muchas finales más”.
Elogios para César Inga
El atacante crema Valera también fue consultado por el buen momento de César Inga, quien volvió a ser importante para Universitario.
“César Inga ha recuperado su nivel. Nunca lo ha perdido, sino que creo que le faltaba un poco más de confianza, pero ahora lo está teniendo y creo que lo está demostrando. Cuántas asistencias ha tenido y es un jugador importante en esta parte del Apertura”, afirmó.
Finalmente, Valera habló sobre su producción goleadora y dejó claro que su prioridad está en aportar al objetivo colectivo.
“Gracias a Dios. Dios mediante, que pueda seguir anotando y, sobre todo, lo importante es ayudar al equipo. Hoy por hoy, como lo dije la vez pasada, no tenemos otra oportunidad más. Esta es la única que tenemos y tenemos que aprovecharla”, sentenció.