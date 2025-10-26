Luis Ramos vive días ‘dulces’ en Colombia. El delantero peruano volvió a ser protagonista en la reciente victoria del América de Cali sobre Junior de Barranquilla por la Liga Colombiana, marcando el tanto decisivo en los minutos finales. Su gol no solo mantuvo con vida a los ‘Diablos Rojos’ en la pelea por los cuadrangulares, sino que también reavivó las conversaciones sobre su futuro en el equipo. Mientras los directivos analizan ejercer la opción de compra, el atacante ha dejado en claro su postura: quiere seguir defendiendo los colores del cuadro caleño.

El futbolista trujillano de 25 años se ha ganado el cariño de la afición y el respaldo del comando técnico gracias a su entrega, regularidad y capacidad goleadora. En sus últimas presentaciones, Ramos se ha consolidado como el máximo artillero del club en la temporada, con más de una decena de anotaciones entre liga y copa. Esa racha lo ha puesto en el centro de la escena, tanto por su rendimiento como por el interés que despierta en el mercado de fichajes.

En diálogo con los medios colombianos, Luis Ramos fue claro sobre su deseo de continuar. “Estoy muy orgulloso de representar este escudo. Quiero lograr muchas cosas con América y esperemos que se nos dé el campeonato”, declaró tras el triunfo ante Junior. El peruano evitó referirse a negociaciones, aunque dejó ver que su prioridad es mantenerse en el equipo que le abrió las puertas en un momento clave de su carrera.

Además, el atacante resaltó que su buen momento no es mérito individual, sino fruto del trabajo colectivo. “Esto es de todos, no de un solo jugador. Si vengo haciendo goles o dando asistencias, es porque hay un juego en equipo que me favorece”, expresó, evidenciando la unión del plantel de América de Cali.

Con esta nueva victoria, América de Cali llegó a los 23 puntos y sigue soñando con ingresar a los cuadrangulares finales. El gol de Ramos a los 83 minutos fue una muestra más de su frialdad en los momentos decisivos. Fue su duodécimo tanto en lo que va del año, una cifra que lo coloca como el principal argumento ofensivo del cuadro escarlata.

El buen desempeño del peruano ha motivado a la directiva del América a acelerar los trámites para definir su continuidad. Ramos llegó procedente de Cusco FC, y el club colombiano cuenta con una opción de compra por su pase. Según medios locales, los ‘Diablos Rojos’ analizan ofrecerle un contrato por tres temporadas, asegurando su permanencia y descartando el interés de equipos peruanos como Universitario y Alianza Lima.

Desde el entorno del jugador, se ha conocido que las conversaciones marchan por buen camino. América busca blindar al goleador ante el panorama incierto que atraviesa su otro delantero, el argentino Rodrigo Holgado, involucrado en un caso administrativo con FIFA. Por ello, asegurar a Ramos se ha convertido en una prioridad para el conjunto caleño de cara a la próxima temporada.

Luis Ramos en racha con el América de Cali. (Facebook)

En Perú, su nombre sigue generando debate. Aunque no ha podido consolidarse en la Selección Peruana, donde todavía no registra goles, su rendimiento en Colombia lo mantiene en la órbita del comando técnico nacional. Ramos acumula siete partidos con la ‘bicolor’ y espera que su presente con América sea la llave para recuperar protagonismo internacional.

Por ahora, el atacante prefiere mantener la calma y centrarse en el presente. “Me enfoco mucho en jugar, en hacer goles y ayudar al equipo”, insistió. Su mentalidad positiva y constancia lo han convertido en una pieza indispensable para el América de Cali, que ya planea su futuro con él como figura central.

A falta de dos fechas para el cierre del torneo regular, Luis Ramos se perfila no solo como la carta goleadora del equipo, sino también como el emblema de una nueva etapa para los ‘Diablos Rojos’. Si el club decide comprar su pase, el delantero peruano podría extender su estadía en el fútbol colombiano y seguir creciendo.

TE PUEDE INTERESAR