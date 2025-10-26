Cusco FC volvió a escribir una nueva página dorada en su historia reciente. En una noche intensa en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el equipo dirigido por Miguel Rondelli consiguió una sufrida victoria por 1-0 ante Atlético Grau, resultado que no solo los mantiene firmes en la pelea del Torneo Clausura, sino que también les permitió sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El tanto de Álvaro Ampuero, a los 79 minutos, desató la euforia de los hinchas dorados, que celebraron aún más cuando, casi en simultáneo, se confirmó la derrota de Alianza Atlético frente a Cienciano. Esa combinación perfecta selló oficialmente el boleto internacional del cuadro imperial.

El logro no es casualidad, sino el resultado de una temporada en la que el equipo cusqueño mostró constancia y solidez, sobre todo jugando en casa. Desde el arranque del año, Cusco FC se mantuvo entre los primeros lugares del acumulado y, aunque tuvo altibajos, nunca perdió de vista su gran objetivo: volver a representar al Perú en el torneo más importante del continente. Hoy, esa meta se convirtió en realidad.

El encuentro ante Grau no fue sencillo. El conjunto piurano, urgido por escapar de los últimos lugares, salió decidido a complicar al local. Rodrigo Vilca y Diego Soto fueron los más peligrosos del cuadro visitante, generando varias ocasiones que exigieron al arquero Pedro Díaz. Sin embargo, Cusco FC supo mantener el equilibrio defensivo y resistir los embates gracias al liderazgo de Daniel Franco y la concentración de toda su zaga.

En el segundo tiempo, Rondelli movió el banco y apostó por más vértigo en ataque. El ingreso de Miguel Aucca y la proyección constante de Ampuero por el sector izquierdo empezaron a inclinar la balanza. El dominio se hacía cada vez más evidente, pero el gol se hacía esperar. Todo cambió a los 79 minutos, cuando Ampuero recibió el balón cerca del área y, sin dudarlo, sacó un zurdazo imparable que hizo estallar el Garcilaso.

La celebración fue total. Los hinchas cusqueños, conscientes de lo que significaba ese tanto. Mientras el árbitro pitaba el final, las miradas se dirigían a Piura, donde Cienciano había derrotado a Alianza Atlético. Con ese resultado, Cusco FC aseguraba matemáticamente su pase a la Copa Libertadores, una noticia que corrió como pólvora en las calles del Cusco.

El cuadro dorado alcanzó los 63 puntos en la tabla acumulada, consolidándose como el segundo mejor equipo del año, solo por detrás de Universitario de Deportes. Este hito no solo representa un logro deportivo, sino también un premio a la planificación y al trabajo colectivo que lidera Rondelli, quien ha sabido construir un grupo competitivo y con identidad clara.

El propio entrenador argentino no ocultó su emoción tras el pitazo final. “Este grupo se lo merece. Hemos trabajado muchísimo para llegar a este nivel. Clasificar a la Libertadores es un orgullo para todos y queremos seguir creciendo”, comentó en conferencia de prensa. Sus palabras reflejaron la unión y convicción que caracteriza al plantel cusqueño, una fórmula que ha sido clave para alcanzar sus objetivos.

La clasificación del conjunto imperial marca también un regreso esperado. Desde la época del antiguo Real Garcilaso, ningún equipo cusqueño había vuelto a disputar la Copa Libertadores. Ahora, Cusco FC tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol peruano, con la ambición de competir y dejar huella en el plano internacional.

Mientras tanto, en La Victoria, la noticia cayó con cierta amargura. Alianza Lima, que peleaba por el segundo puesto del acumulado, quedó relegado y deberá luchar hasta el final por asegurar su presencia en la próxima edición del torneo continental. Los blanquiazules se mantienen expectantes, aunque dependen de otros resultados para definir su futuro.

Con Universitario prácticamente encaminado al tricampeonato, la atención ahora se centra en quiénes acompañarán a los cremas en la Libertadores 2026. Cusco FC ya tiene su lugar asegurado, y su hinchada lo celebra como un título. Una recompensa merecida para un equipo que supo sobreponerse a la presión, responder en los momentos clave y hacer historia en su tierra.

Cusco FC segundo en la tabla acumulada por la Liga 1 | FOTO: Cusco FC

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de vencer por 1-0 a Atlético Grau en la fecha 16, Cusco FC volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Alianza Universidad, en el partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 02 de noviembre desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Heraclio Tapia.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

