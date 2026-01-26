En la planificación de la temporada 2026 de Universitario, el nombre de Alex Valera es uno de los más importantes en la delantera. Tras su gran año en 2025, apunta a ser uno de los titulares con Javier Rabanal tanto en Liga 1 como Copa Libertadores; sin embargo, este panorama podría dar un giro inesperado porque comenzaron las dudas del futuro del jugador peruano. Desde el exterior, han consultado por su situación y podría haber una propuesta en los próximos días.

De acuerdo a información de L1MAX, todavía no existe comunicación para la extensión del contrato de Alex Valera, el cual termina a finales en 2026. Esta razón ha hecho despertar el interés desde distintos frentes. Dos de las opciones pertenecen al fútbol mexicano y uno de ellos es un grupo que tiene varios clubes.

Eso no es todo para Valera porque también preguntaron desde Europa dos clubes que están compitiendo en el plano internacional. En los próximos días uno de ellos podría acercar la oferta formal para negociar con Universitario lo que significará el pase del delantero de 29 años.

Para Universitario, la presencia de Alex Valera es clave, considerándolo como uno de los jugadores más importantes de la plantilla, sumado a un buen contrato con la institución crema. Por parte del delantero, en repetidas veces, no se ha mostrado esquivo a la idea de ir al exterior, pero también destacó su comodidad en la institución.

Alex fue titular en el partido de la Noche Crema 2026 ante Universidad de Chile. Los cremas consiguieron una importante victoria por 3-0. Precisamente, ‘Nazario’ fue el autor de uno de los goles con un potente disparo en el área, tras encontrar el espacio entre los defensas.

Al término del partido, dijo: “Ha sido un partido muy bonito. Creo que el equipo ha demostrado que estamos trabajando de la mejor manera. El equipo es muy competitivo en los entrenamientos. Acá estamos peleando entrenamiento a entrenamiento para poder ser titular”.

Además, Valera dejó entrever que esa exigencia constante es clave para sostener el nivel colectivo. Para el delantero, la competencia sana eleva el rendimiento individual y empuja al grupo a mantenerse enfocado en los objetivos trazados para la temporada, situación que será más notoria en la primera fecha de la Liga 1.

¿Cuándo jugará Universitario?

Universitario debutará en el Torneo Apertura de la Liga 1 el próximo domingo 1 de febrero en el estadio Monumental. Para esta ocasión, el rival será ADT. El cuadro crema va por los tres puntos con la finalidad de encaminarse hacia el tetracampeonato y mostrar su dominio.

El duelo será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma digital Liga 1 MAX, con suscripción activa.

