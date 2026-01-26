Kevin Serna está atravesando por el mejor momento de su carrera: no solo se convirtió en la obsesión de un grande del continente como Boca Juniors, sino también la sigue ‘rompiendo’ en Fluminense, confirmando que es una pieza fundamental para Luis Zubeldía. Si bien el ‘Flu’ lo declaró intransferible, a este ritmo no sería una novedad que desde Europa empiecen a preguntar por el exjugador de Alianza Lima –club que tiene un 30% de sus derechos económicos–.

Boca ofertó 5 millones de dólares por su pase, no obstante, Fluminense, donde tiene contrato hasta finales del 2027, no aceptó la propuesta económica más allá del visto bueno del colombiano. En ese sentido, con el ‘Xeneize’ dejado de lado, en Brasil quieren retenerlo con una jugosa renovación.

Según informó el periodista Gabriel Amaral, ‘Flu’ viene avanzando positivamente en la renovación del contrato de Kevin Serna hasta finales del 2028; es decir, por un año más, pero con una importante mejora en su salario. Esto, por supuesto, abre muchas variables para su futuro.

“Fluminense está cerca de renovar el contrato de Kevin Serna hasta finales de 2028. El acuerdo está prácticamente cerrado, faltan sólo algunos detalles por ultimar”, informó el comunicador del medio Raiz Tricolor y Jornada KTO 1902, medios partidarios del conjunto de Río de Janeiro.

Kevin Serna está disputando su tercera temporada en el fútbol brasileño. (Foto: Getty Images)

Asimismo, Amaral remarcó que Narciso Algamis, representante de Serna, estuvo el último domingo en el Maracaná presenciando el clásico entre Fluminense y Flamengo por la fecha fecha 4 del Campeonato Carioca, donde su patrocinado se encargó de decretar el 2-1 definitivo con un golazo partiendo desde la banda izquierda.

“Narciso Algamis, agente del delantero, estuvo hoy en el Maracaná cuando Serna decidió otro partido del ‘Fla-Flu’ y salió junto a Mario Bittencourt”, apuntó la citada fuente, haciendo hincapié en la reunión de Algamis con Mario Bittencourt, presidente de Fluminense.

Kevin Serna, valorizado en 5 millones de dólares, quiere terminar de consolidar su juego en Fluminense para ver cercana la posibilidad de ir al Mundial 2026 con Colombia, selección en la que debutó en octubre pasado en los amistosos frente a Canadá y México. ¿El exfutbolista de Alianza Lima tiene chances de ir a la Copa del Mundo? De momento, el comando técnico de Néstor Lorenzo lo tiene en observación.

Kevin Serna espera ir al Mundial 2026 con Colombia. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Fluminense?

Luego de vencer por 2-1 a Flamengo por el Campeonato Carioca, Fluminense volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Gremio, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Brasileirao 2026. Este encuentro está programado para este miércoles 28 de enero desde las 5:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Brasil) y se disputará en el Estadio Maracaná.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) en todo el territorio peruano, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, Claro Video, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR