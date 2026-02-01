Universitario de Deportes entendió que los partidos importantes no siempre se ganan desde la prisa. El debut dejó una imagen clara: un equipo que supo esperar su momento. El primer tiempo fue denso, trabado, con un rival como ADT que cerró líneas y le negó espacios a la ‘U’, obligándola a circular sin profundidad y a equivocarse en el último pase.

No fue un problema de actitud ni de propuesta. Universitario tuvo la pelota, generó aproximaciones y convivió con la ansiedad lógica de no encontrar el gol. Faltó serenidad en los metros finales, esa pausa que distingue a los equipos maduros cuando el partido no se abre rápido.

El quiebre llegó desde un recurso trabajado y repetido: la pelota parada. Allí apareció la diferencia. Una acción preparada, ejecutada con convicción, terminó destrabando un partido que hasta entonces parecía condenado al desgaste. A partir del gol de Alex Valera, el escenario cambió. El equipo ganó confianza y el rival, que había resistido con orden, comenzó a ceder terreno. La magia de Jairo Concha fue determinante en los dos tantos de Universitario de Deportes.

Más allá del resultado, Universitario dejó señales de método. La insistencia en la pelota parada no es casualidad, sino consecuencia de una semana de trabajo y de un grupo que asume con profesionalismo cada sesión. No hubo euforia desmedida, tampoco discursos triunfalistas.

Alex Valera habló con la serenidad de quien entiende los tiempos del fútbol y la importancia de saber esperar. El delantero valoró el triunfo, pero no escondió las dificultades que presentó el partido, sobre todo en la primera mitad, cuando el rival cerró bien los espacios y obligó a la ‘U’ a tener paciencia.

“Estamos contentos porque pudimos sacar un resultado positivo”, señaló Valera, reconociendo que el encuentro no fue sencillo. “El partido fue muy cerrado en el primer tiempo, pero lo buscamos con una pelota parada, como es nuestro fuerte y pudimos abrir el partido”. explicó, subrayando un recurso que el equipo viene puliendo con insistencia.

El atacante Valera admitió que al equipo le faltó precisión en los metros finales. “Creo que nos faltó dar ese último pase y estar más tranquilos. pero jugamos bien y tuvimos muchas oportunidades de gol, no se abrió, bueno, así es el fútbol”, comentó.

Sin embargo, destacó que en el segundo tiempo, el equipo salió con otra actitud. “En el segundo tiempo se abrió en una pelota parada y el partido fue diferente para nosotros”

Valera también reveló lo que se habló puertas adentro en el descanso. “Dijimos que tranquilos, que no hay que ponernos ansioso que todavía quedaban 45 minutos y sabiamos que el partido en cualquier momento se podía abrirse y se dio”, agregó

Asimismo, resaltó el trabajo semanal y el compromiso del plantel. “Hemos venido trabajando durante la semana lo que quería el profesor. El grupo como te digo es un grupo que es muy profesional y se entrega al cien y la semana trabajamos bastante la pelota parada”, afirmó.

Finalmente, Valera le dejó un mensaje al hincha de Universitario que asistió al estadio. “Es el primer partido, falta mucho todavía, hay que ir paso a paso y como siempre agradecerles porque lo de hoy ha sido un marco muy bonito para nosotros y siempre su compañia va a ser especial para nosotros”, sentenció.