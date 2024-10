El martes 15 de octubre, minutos antes de que comenzara el partido de la Selección Peruana en Brasil y se produjera nuestra peor derrota en las Eliminatorias desde 2008, las alarmas se encendieron en el Estadio Arena Mané Garrincha. Alex Valera se resbaló en el calentamiento y cayó de espalda, la noticia era que quedaba fuera del partido por una lesión lumbar, y a corto plazo preocupaba sobremanera al hincha de Universitario de Deportes por el tiempo de recuperación de cara a la recta final del Torneo Clausura.

Días después, Valera logró recuperarse de manera rápida de su molestia, lo que alegró al hincha crema, pero generó suspicacia en el resto. Se empezó a cuestionar la veracidad de su lesión y su recuperación, con mayor énfasis en tienda íntima, por la lucha que vienen teniendo en la recta final del campeonato. Tito Ordoñez fue el primero que alzó su voz de protesta ante estos hechos y otro referente de Alianza Lima que salió a reclamar lo mismo fue Jayo, quien a través de sus redes sociales, expresó su malestar por el caso del delantero crema.

Jayo no se quedó callado y no solo arremetió contra Valera, también contra el arbitraje de Augusto Menéndez por -según su opinión- favorecer a la ‘U’ con la pena máxima, infracción cobró por gol el delantero de la Selección. “Jajajajaja que abuso ya hace rato querían cobrar un penal, y ahí está, encima lo patea el que estaba mal para jugar contra Brasil lo dejó ahí”, publicó el exvolante.

Lo resaltante está en que después Jayo borró su publicación de su cuenta personal de ‘X’. Durante el partido en el Monumental, Valera se encargó de comandar la victoria de su equipo con un doblete frente a los tarmeños, el penal cobrado por gol y un cabezazo fueron las vías de anotación para el exatacante de Deportivo Llacuabamba.

Gol de Alex Valera en Universitario vs. ADT. (Video: GOLPERU)

La respuesta de Álex Valera

Tras el triunfo ante ADT, en zona mixta, el delantero de Universitario de Deportes se pronunció sobre las especulaciones respecto su baja en el partido en Brasilia. “Nunca haría nada para perjudicar a la selección, y no me corro. Me lesioné durante el calentamiento en Brasil, fue algo imprevisto”, aseguró con incomodidad hacia los comentarios que surgieron en algunos medios de comunicación.

Valera explicó con detalle cómo se produjo su lesión: “Estábamos haciendo el reducido, giré y sentí un hincón en la cintura. Quise correr, pero ya no me daba. Fue algo inesperado”. El ex Deportivo Llacuabamba dejó en claro que estaba molesto por la manera en que se manejó la información en torno a su lesión, especialmente por ciertos periodistas que, según él, “dicen cosas que no saben”.

El delantero de 28 años también aprovechó para expresar su descontento con un sector de la prensa deportiva. Valera mencionó que algunos periodistas especularon de manera inapropiada sobre su situación física, lo que generó incomodidad tanto en él como en el entorno de Universitario. “Eso incomoda. La gente consume pero no termina de ver toda la información”, apuntó Valera, haciendo referencia a cómo los rumores pueden distorsionar la realidad.

Lo que se le viene a Universitario

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el miércoles 23 de octubre desde las 8:30 p.m. (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo crema, que es dirigido por el argentino Fabián Bustos, tiene el objetivo de ganar el Torneo Clausura para proclamarse campeón de la Liga 1 sin necesidad de jugar los play offs. Luego del duelo ante los celestes, la ‘U’ tendrá que enfrentar a Cienciano (L) y Los Chankas (V).





