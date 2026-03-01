Alianza Lima y UTC fue anunciado como el partido de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, pero en la cancha ambos equipos estuvieron lejos de mostrar un buen espectáculo. Pese a ello, la victoria de los aliancistas con un gol sobre el final de Renzo Garcés parecía que se llevaba el centro de atención, pero hubo polémica en la previa de esa jugada. El juez Micke Palomino cobró tiro de esquina, pero en UTC reclamaron que el balón había salido fuera por vía de Federico Girotti. Tras el pitazo final, en Cajamarca alzaron su voz.

Piero Serra fue uno de los primeros en reclamar y elevar su molestia. “Nunca la toqué yo. Girotti la tiró al córner y cobró a favor de ellos, pero siempre les regalan los partidos a ellos. ¿Qué voy a decir? Si me robaron el partido. Ustedes vieron que era córner. El mismo Girotti la mandó afuera; yo nunca llegué a la jugada. Primero cobró saque de meta y después lo cambió porque desde la cabina le indicaron que era córner”, declaró.

Acto seguido, Ángelo Campos también aprovechó sus redes sociales para manifestar su molestia contra el arbitraje de Micke Palomino y específicamente por la acción que acabó en el tiro de esquina previo al gol de Renzo Garcés. Para el ‘Mono’, el juez ya había cobrado saque de meta y luego cambió su decisión. Eso generó suspicacias, sobre todo por los jueces del VAR.

“¿Por qué cambió de decisión? Ya había cobrado saque de meta y terminó cambiando a tiro de esquina. En ningún momento se discutió un fuera de juego, por eso mi reclamo durante los minutos de juego. “Desde cabina me confirmaron que fue tiro de esquina”, esas fueron las palabras exactas", expresó el arquero, con pasado en Alianza Lima, en sus historias de Instagram.

A través de sus redes sociales, Osías Ramírez, presidente del ‘Gavilán del Norte’, detalló que ya cursaron un documento ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) para tener una explicación sobre lo que sucedió en el Estadio Héroes de San Ramón, además de la liberación de los audios del VAR para conocer la conversación que tuvo Micke Palomino con Fernando Legario, el encargado del videoarbitraje.

Osías Ramírez recordó que esta no es la primera vez que presentan un reclamo ante la CONAR, ya que también lo hicieron luego del triunfo por 2-0 sobre Atlético Grau en la fecha 1. Aquella vez se quejaron por un gol que estuvo mal anulado, señalando que “cuando el VAR deja de corregir errores claros y empieza a condicionar resultados, el fútbol pierde justicia”.

“No es un hecho aislado. Es el segundo partido de la Liga en el que UTC se ve perjudicado por decisiones arbitrales determinantes. En el primero, el árbitro fue sancionado 4 fechas. Pero el gol anulado no volvió. Hoy presentamos nuevo reclamo. ¿Quién devuelve lo perdido? UTC exige respeto y transparencia“, aseveró.

UTC perdió su invicto ante Alianza Lima. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar UTC?

Luego de esta derrota ante Alianza Lima, UTC volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 7 marzo a la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

