Ante la salida de Rodrigo Ureña, tricampeón de Universitario de Deportes, en tienda crema evalúan una serie de opciones para reforzar la primera línea de volantes y el nombre de Alfonso Barco fue comentado incluso entre los hinchas, aunque el futbolista de 24 años tiene claro lo que quiere para su futuro. Sobretodo buscando evitar los mismo problemas que tuvo en su primer paso por el cuadro ‘crema’, ‘Fonchi’ reveló su postura moral sobre esa posibilidad.

En recientes declaraciones a la prensa, el ex Defensor Sporting de Uruguay, y Emelec de Ecuador, considera que no sería lo adecuado, pues su padre, Álvaro Barco, es el actual director deportivo del club crema.

“Al estar mi papá dentro del club creo que no sería muy ético para él y para mí. Fue diferente en la San Martín. Para mí es más favorable poder seguir creciendo en el extranjero”, explicó Barco.

Por otro lado, se refirió a su corto periodo en el fútbol ecuatoriano y confesó que su decisión de buscar nuevos horizontes responde a que no se dieron las condiciones mínimas para continuar.

Alfonso Barco junto a su padre, Álvaro, con uno de los fos trofeos que ganó en Uruguay.

“Fueron 6 meses complicados, pero ya me desvinculé del club, por ahora estoy evaluando algunas cosas, pero me gustaría seguir creciendo en el extranjero”, dijo el también seleccionado nacional.

Diferente fue su paso por la Liga de Uruguay, donde alcanzó dos títulos locales con Defensor Sporting. Si bien no fue titular indiscutible en los dos años que defendió esa camiseta, sí fue de la consideración, sumando importantes minutos.

Universitario se encuentra trabajando en la conformación de su plantel 2026, porque pese a mantener la base necesita sumar elementos en zonas clave para superar su última campaña internacional y ganar el tetracampeonato nacional.

Por el momento, solo se conocen salidas de jugadores como Diego Churín, Sebastián Britos, Jairo Vélez, Gabriel Costa, entre otros.

