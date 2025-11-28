Con el final del Torneo Clausura 2025 se definieron también a los equipos que clasificaron a torneos internacional para la temporada 2026. Producto de una buena campaña, Alianza Atlético se ubicó en el quinto lugar para asegurar su presencia en la próxima Copa Sudamericana. Los festejos no tardaron en su momento; sin embargo, días después se pudo conocer que algunos elementos claves para este logro no estarán en el próximo ciclo como es el caso de Gerardo Ameli, DT de la institución.

“La Asociación Deportiva Alianza Sullana - Club Sport Alianza Atlético, informa a la opinión pública que el profesor Gerardo Ameli y nuestra institución han acordado dar por finalizado su vínculo contractual”, iniciaron en el comunicado para anunciar la salida del estratega argentino.

Además, agregaron: “Expresamos nuestro más profundo agradecimiento por el compromiso, la entrega y la pasión que el profesor Ameli y su comando técnico demostraron durante su permanencia en el club. Su labor no solo se reflejó en el rendimiento deportivo, sino también en los valores, la unión y los momentos que quedarán en la memoria de todos los que formamos parte del Vendaval”.

De esta manera, se despidió uno de los elementos fundamentales en la obtención del cupo para la Copa Sudamericana. Ameli llegó a Alianza Atlético en el mes de junio de la temporada 2024, por lo que tuvo la oportunidad de armar la plantilla para el 2025.

Más salidas en el club

Si bien la salida del DT es la única oficial, hay otros jugadores que tampoco continuarán para el 2026. Horacio Benincasa fue el primero en despedirse a través de redes sociales, acompañado de un emotivo mensaje por el logro alcanzado en la temporada y el rol que tomó en la zaga central. De acuerdo al periodista Ernesto Macedo, se futuro estaría en Deportivo Garcilaso.

“Hoy toca despedirme de Alianza Atlético y agradecer a cada una de las personas que hicieron que mis días en el club sean los mejores. A mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, staff e hinchada. Fueron 2 años inolvidables, feliz de quedar en la historia de este club. Me hubiese encantado jugar la copa que tanto nos costó conseguir, pero sé que el fútbol es así. Solo tengo palabras de agradecimiento y espero que en algún momento el fútbol nos vuelva a encontrar”, publicó.

Por otro lado, las bajas llegan desde el arco con Diego Melián, quien estaría definiendo su pase para Sport Boys. El portero de 34 años -atajó 28 partido oficiales en 2025- arribaría al equipo rosado, teniendo también la ventaja de ser nacionalizado peruano y no ocupar plaza de extranjero. Federico Illanes (volante argentino) también le seguiría los pasos al Callao.

El golpe más importante es en la delantera porque Agustín Graneros no continuará en el club y todo indica que su futuro está en Deportivo Garcilaso, equipo que también jugará la próxima Copa Sudamericana. Con 14 goles en el 2025, el argentino de 29 años seguirá su carrera en otro equipo de Liga 1.

Miguel Graneros. (Foto: Liga 1)

