El técnico de Alianza Atlético de Sullana, Federico Urciuoli, se pronunció tras la polémica generada por el presunto insulto racista contra Cristiano da Silva durante el partido frente a Sporting Cristal por la fecha 6 del Torneo Apertura, donde por primera vez en la Liga 1 se activó el protocolo antirracismo.

El encuentro, disputado en el Estadio Alberto Gallardo, terminó con victoria celeste por 3-1. Sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano luego de que el futbolista brasileño denunciara haber recibido un comentario discriminatorio en los minutos finales del compromiso.

Tras el partido, Urciuoli fue consultado sobre el incidente y aseguró que, según la versión de sus jugadores, no hubo insultos racistas dentro del campo. “Mis jugadores dicen que no hubo tales comentarios”, señaló el entrenador, quien explicó que no pudo observar la situación con claridad debido a la distancia en la que se encontraba.

El estratega también comentó que el cierre del partido fue muy accidentado y que la tensión del momento generó discusiones entre futbolistas de ambos equipos. Incluso, el propio Urciuoli terminó siendo expulsado durante el desarrollo del incidente.

El hecho se habría producido luego del tercer gol del cuadro rimense, cuando se originó un intercambio verbal entre jugadores. Tras la denuncia de Cristiano da Silva, el árbitro Daniel Ureta activó el protocolo antirracismo por primera vez en la Liga 1 peruana.

Desde Sporting Cristal, el director deportivo Gustavo Zevallos aseguró que el delantero de Alianza Atlético, Franco Coronel, habría utilizado el término “macaco” contra el futbolista brasileño, por lo que el club anunció que presentará una denuncia formal para que el caso sea investigado.

El propio Cristiano se mostró visiblemente afectado tras el encuentro y protagonizó un momento de tensión al increpar al futbolista rival en los vestuarios, mientras sus compañeros intentaban calmar la situación.

Por su parte, la Liga de Fútbol Profesional rechazó cualquier acto de discriminación y anunció que el caso será evaluado por la Comisión Disciplinaria. De confirmarse los hechos denunciados, se aplicarán las sanciones correspondientes según el reglamento del torneo.

