A horas del inicio de la Liga 1: los partidos en riesgo y la posición de clubes frente a la FPF.

A la espera de un comunicado oficial por parte de las instituciones, Depor pudo conocer que cuatro de los 19 equipos que conforman la Liga 1 no se presentarán a la jornada 3 del campeonato peruano. En tanto, dos están en duda y el resto sí jugará su primer partido de la temporada 2023, este fin de semana. ¿Quiénes son y a qué se debe? Son ocho los equipos de la Liga 1 que argumentaron, en un inicio, que no se presentarán a disputar la Liga 1 2023 hasta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) levante la medida cautelar en torno a los derechos de transmisión. Estos son: Alianza Lima, Universitario, Cienciano, FBC Melgar, Deportivo Municipal, Sport Boys, Cusco FC y Binacional.

No obstante, a pocas horas de que arranque el campeonato, Depor pudo conocer que algunos clubes sí se presentarán, más allá de que su postura en torno al manejo de la televisión por parte del máximo ente rector del fútbol peruano siga siendo la misma. Estos son Universitario de Deportes y Sport Boys.

Clubes ¿Se presentarán? ADT Sí Cantolao Sí Alianza Atlético Sí Alianza Lima No Atlético Grau Sí Carlos A. Mannucci Sí Cienciano No Cusco FC No César Vallejo Sí Binacional En duda Deportivo Garcilaso Sí Deportivo Municipal En duda Melgar No Sport Boys Sí Sport Huancayo Sí Sporting Cristal Sí UTC Sí Universitario de Deportes Sí Unión Comercio Sí

En tanto, Deportivo Municipal y Deportivo Binacional estarían en duda. Este último alega su ausencia a los conflictos sociales que atraviesa el país y la poca seguridad para trasladarse a Cusco, donde enfrentará al Club Deportivo Garcilaso. Asimismo, ambas instituciones tienen sus licencias suspendidas, lo cual sería un factor determinante para su no participación, en caso, hasta un día antes, no logren subsanar los puntos señalados por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol.

Por su parte, Cusco FC tampoco podría jugar por el tema político: este viernes no pudo llegar a su centro de entrenamiento debido a los bloqueos de de carreteras.

Es decir, solo Alianza Lima, Cienciano, Melgar mantienen firme su postura de no presentarse, hasta que se resuelvan los conflictos legales con la Federación.

Cabe resaltar que Universitario de Deportes, Mannucci y Sport Boys luego del ajuste que sufrió la medida cautelar, en la que se respetan los contratos vigentes, no se verán afectados, debido a que el Consorcio del Fútbol Peruano y GOLPERÚ podrán transmitir sus partidos.

Por su parte, los equipos alineados con la FPF y cuya transmisión de partidos están a mando de 1190 se presentarán, hasta el momento, sin mayor inconveniente. La realización de sus encuentros dependerán de la presencia del rival y que la situación del país no afecte su programación.

Con este panorama, hasta el día de hoy, están confirmados solo tres de los 9 partidos programados para la jornada 3: el Universitario vs Cantolao, Sport Boys vs Unión Comercio y UCV vs Alianza Atlético.

Fecha Partido Hora Estadio ¿Se jugaría? Viernes 03/02 Cusco FC vs S. Huancayo 3:30 p.m. Inca Garcilaso de la Vega No Sábado 04/02 A.Grau vs Melgar 1:00 p.m. Municipal de Bernal No Sábado 04/02 Club UTC vs Cienciano 3:30 p.m. Héroes de San Ramón No Sábado 04/02 Universitario vs Cantolao 3:30 p.m. Monumental Sí Sábado 04/02 Garcilaso vs Binacional 7:00 p.m. Inca Garcilaso de la Vega En duda Domingo 05/02 Sporting Cristal vs Alianza Lima 10:00 a.m. Alberto Gallardo No Lunes 06/02 Sport Boys vs U. Comercio 1:00 p.m. Alberto Gallardo Sí Lunes 06/02 UCV vs A. Atlético 3:30 p.m. Mansiche Sí Martes 07/02 D. Municipal vs Mannucci 1:00 p.m. Iván Elías Moreno En duda

Finalmente, cualquier equipo que incumpla con la programación y se rehúse a jugar perderá por walkover (3-0 en contra) y corre el riesgo de perder la categoría en caso de reincidir en la falta, así lo indica el artículo 116° del Reglamento del campeonato de la Primera división del fútbol peruano 2023.

