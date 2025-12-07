Por segundo año consecutivo, Alianza Lima será Perú 4 y jugará la próxima edición de la Copa Libertadores desde la primera fase previa. Es decir, tendrá que ganar tres eliminatorias y superar seis partidos para acceder a la fase de grupos, tal como lo hizo este año. Un duro golpe por el esfuerzo económico que se hizo este año pensando en, primero, ser campeón nacional y meterse directo a la etapa de grupos de la Copa 2026. Nada de eso se logró y el primero en salir, pese a haber llegado a un acuerdo para renovar su contrato, fue Néstor ‘Pipo’ Gorosito: el cuadro victoriano anunció en un comunicado la salida del entrenador argentino.

En menos de 24 horas, tras la eliminación de los play-offs a manos de Sporting Cristal en Matute, la directiva aliancista tomó la decisión de cesar a Gorosito. Eso sí, no será el único en abandonar su puesto en La Victoria. Junto a ‘Pipo’ se suman, a día de hoy, al menos seis futbolistas que no continuarán en Alianza Lima con miras a la temporada 2026, ya sea porque culminan contrato o porque el club tomó la decisión de no renovar sus vínculos.

Para empezar, Ángelo Campos se irá de Alianza Lima luego de cinco temporadas consecutivas donde fue titular y pieza clave en el bicampeonato 2021-2022. Se mantuvo en el titularato los dos años siguientes, pero en este 2025 apenas disputó seis partidos en la Liga 1 pues perdió el puesto a manos de Guillermo Viscarra, quien podría continuar en el club al menos una temporada más.

Otro jugador que también cerró su ciclo en La Victoria luego de cinco años ininterrumpidos es Ricardo Lagos, también bicampeón y que perdió terreno en los dos últimos años a manos de Juan Pablo Freytes y Miguel Trauco en 2024 y 2025, respectivamente. El lateral izquierdo ya maneja algunas opciones de clubes de provincia para continuar su carrera.

Guillermo Enrique viajó a Argentina previo a la revancha contra Sporting Cristal y no volvería al país. (Foto: Alianza Lima)

Por la otra banda, Guillermo Enrique se irá del club sin pena ni gloria tras una temporada con muchos altibajos. Alianza Lima pidió su préstamo y tenía la opción de compra a fin de año, pero no hará uso de ella. Es más, viajó luego del partido de ida ante Sporting Cristal a Argentina por temas familiares y no estuvo presente en la revancha en Matute, lo que llamó la atención del hincha aliancista. Volverá a Gimnasia y Esgrima de La Plata, club dueño de su pase.

Junto a Enrique, se van a liberar dos cupos de extranjeros más: el uruguayo Pablo Ceppelini y el argentino Alan Cantero alistan su despedida de Matute. En el caso del primero, no cumplió con ciertos requerimientos en su contrato y por ello no se activó el uso de la renovación automática; mientras que con el segundo, el club no hará uso de la opción de compra a Godoy Cruz de Argentina, más allá que tuvo chispazos de buen fútbol pero las lesiones lo acompañaron a lo largo del 2025.

Finalmente, el futuro de Hernán Barcos se mantendrá tal cual estuvo previsto antes de la llave ante Sporting Cristal. Pese a marcar en la ida y anotar en la tanda de penales de la vuelta, el ‘Pirata’ se irá del club luego de cinco temporadas y siendo el máximo goleador extranjero. Salvo un giro radical de 180 grados, el cordobés buscará nuevos horizontes en la Liga 1 o en el exterior.

De momento, así pinta el panorama de Alianza Lima luego de un nuevo fracaso deportivo y tomar el cupo de Perú 4 por segundo año consecutivo, pese a la inversión realizada a fin de año. En los próximos días el club hará oficial la salida de estos futbolistas, al igual que comunicaron la no continuidad de Néstor ‘Pipo’ Gorosito. Comienza una renovación obligada para el club de La Victoria.

Pablo Ceppelini tampoco continuará en el club por bajo rendimiento. (Foto: Getty Images)

