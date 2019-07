Adrián Balboa: "Yo no vine a Alianza Lima para competir con Mauricio Affonso"

Este martes Alianza Lima presentó oficialmente al nuevo refuerzo para el Torneo Clausura. El uruguayo Adrián Balboa. que llegó a sumarse al plantel blanquiazul, en conferencia de prensa indicó sentirse feliz por llegar a un equipo tan grande y por el recibimiento que le dieron sus compañeros.

Adrián Balboa se refirió a Mauricio Affonso, quien dejó de pertenecer al club para sumarse a su nuevo club en Sudáfrica. El flamante 'jale' íntimo dejó en claro que llega a Alianza Lima a dar lo mejor de él.

"Yo no vengo a competir con él (Mauricio Affonso), yo vengo a hacer mi trabajo. He venido a dar lo mejor de mí y a anotar la mayor cantidad de goles.", sostuvo Adrián Balboa.

Además, el uruguayo aclaró que no tiene las mismas características que Mauricio Affonso: "Mauricio es un nuevo más de área. Yo siempre me he destacado por tener más movilidad y buscar más espacio en el campo de juego".

Del mismo modo, le prometió a la hinchada responder con goles en cada partido. "Estoy muy feliz, es un paso muy grande en mi carrera. Le prometo a la gente de alianza que no voy a dar ninguna pelota por perdida y voy a dar todo por esa camiseta", puntualizó.

