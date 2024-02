¿Tiene posibilidad de jugar en Flamengo, Adriano Neciosup (17), futbolista de Alianza Lima al que representas?

Sí. Con el club Alianza Lima, a través de las personas que lo representan, estamos avanzando para que pueda darse esta operación.

¿Cuál es el marco de esta próxima transferencia?

Sería un préstamo por un año con opción de compra. Antes haremos una ampliación de contrato de Adriano (Neciosup) con el club Alianza Lima por un año más.

¿En qué etapa están de la operación?

Estoy convencido que se concretará porque el interés de Flamengo por Adriano es muy grande. No lo conocen de un partido, lo han seguido por años. Estuvieron en un partido que jugó en Argentina y en el torneo ‘Copa mitad del mundo’ donde Adriano estuvo excelente. Conocen muy bien al jugador y tienen mucha expectativa sobre él, y considero que estos clubes importantes analizan muy bien a un jugador para estar completamente seguros para mostrar el interés y después tratar de llevarlo sea a préstamo o sea una compra. Tengo la seguridad que esto se concretará.

¿Cuál esos detalles que faltan?

En principio, hay que esperar que Adriano cumpla 18 años y esto será en marzo de este año. Con la mayoría de edad, legalmente, y de acuerdo a la normativa FIFA, estaría listo . Por ahora puedo decir que ya se ha llegado a un acuerdo de que, en el caso de que se haga opción de la compra -por parte de Flamengo-, cuántos años son los que firmará, qué remuneración al mes es la que tendrá, entre otras cosas que se manejan entre las partes de manera interna.

¿Desde cuándo conoces a Adriano?

Nosotros trabajamos con Adriano hace cuatro años. Desde el primer momento supimos de que era un jugador distinto, con mucha técnica, habilidad, inteligencia para jugar al fútbol, con una pegada buena en movimiento y a balón parado, es decir, el típico jugador peruano.

¿En qué circunstancia se dio el primer contacto?

Lo conocí en un partido de federación. Lo miré en el campo, llenó mis expectativas, luego lo fui conociendo un poco más como persona, y acá puedo indicar que es un chico maravilloso, con valores, respetuoso, humilde, y tiene la mente clara, sobre qué objetivos quiere, etcétera. Su madre lo apoya, está siempre a su lado, y el profesor Eleazar, que hace la parte paternal sobre él porque prácticamente es como su papá, lo ha criado y formado desde pequeño.

Hay que lograr una bonita relación entre representante y jugador, porque a veces, durante el trayecto, ocurre que otros interfieren y hasta finalmente terminan representándolos ¿no?

En principio hay todo un trabajo que quizá no se aprecia. Desde lo logístico, darle chimpunes, las proteínas, y todo lo que pueda necesitar. Lo otro es el lado humano. Y acá hago paréntesis para decir que esta profesión del fútbol es una de las más difíciles porque los jugadores no siempre son felices, ya que a veces tienen su momento de alegría, su momento de tristeza, y hay que estar ahí con ellos hablándole siempre para brindarle el apoyo psicológico cuando lo necesiten, ya que a veces hay que hacerlos aterrizar y pisar tierra. Es un trabajo intenso. Hay que tener tiempo para estar con ellos para darles esa fortaleza mental para que tengan una inteligencia emocional para que puedan actuar en distintas situaciones y salir de problemas al momento que estos puedan venir dentro y fuera del campo.

¿Y en lo referido a los representantes?

Hoy en día el representante es aquel que tiene licencia FIFA. Porque la FIFA hace un año ha dispuesto que únicamente pueden ser representante de jugadores los que tienen licencia FIFA y para ello hay un examen y luego recién se puede tener la licencia. Yo ya tengo mi registro, soy agente desde el año pasado, y, actualmente en el Perú, somos pocos. Y si hay gente que no está con la capacidad de aprobar un examen y menos de poder acompañar a jóvenes en un desarrollo profesional que es complicado y para eso hay que estudiar, saber la normatividad FIFA, entre otros factores que FIFA implementó para ser agente y que no solo se basa en el tema estrictamente legal, sino en lo estrictamente emocional, de poder darle a los chicos la escala de valores, enseñarles lo que es la normatividad FIFA, es decir, ilustrarlos. Decirles que el fútbol no solo se basa en jugar, sino que tienes que aprender que esto es un negocio y que eres parte de una industria en la cual vas a tener ingresos por lo futbolístico y publicitario a través de la imagen. Hacerlos entender de que su imagen es importante porque a través de ello obtendrá contratos publicitarios que le permitirá poder crecer económicamente y crecer en este mundo es hoy lo que rinda incluso mucho más que los sueldos. Entonces, hay todo una capacitación y la FIFA hizo bien en restringir, de alguna u otra manera, para que personas que no tienen esa capacidad puedan acercarse a menores porque antes existían los intermediarios y no sabias si tenía orden de captura, personas con antecedentes de violación, ahora existe una exigencia para ser representante y me parece muy bien. Le digo a los padres que pidan la licencia FIFA, porque si no la tienen, no están capacitados para representar a un menor. Esto es fácil de verlo. En la página oficial de la FIFA puedes ver quiénes son los acreditados en cada país.

¿Tienes estudios superiores?

De joven jugué al futbol; en Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Alianza Lima. A los 18 años, a través de Alianza Lima, a través de un convenido pude estudiar en la universidad UTP. Yo soy abogado de profesión. Tengo maestría de Ciencias Penales en la universidad San Martín. Tengo estudio de doctorado en derecho, maestría en gestión pública, además de experiencia amplia en el gobierno, pues, trabajé varios años en muchos ministerios como asesor legal, es más, fui director general de migraciones por casi tres años, y asesoré a dos municipios importantes de Lima. Pero ahora estoy en fútbol que me apasiona muchísimo.

¿Cuántos jugadores de Alianza Lima representas?

Víctor Guzmán, Adriano Neciosup, Jefry Guerrero, Ángelo Gironda, Nicolás Amasifuén, Sebastián Amasifuén, quien está a préstamo en el club Alianza Atlético de Sullana.





LAS OTRAS JOVAS ÍNTIMAS

¿Otro jugador de Alianza Lima puede emigrar al extranjero?

Víctor Guzmán. Estuvimos en conversación con Sebastián Verón hace poco. Estudiantes envió carta de intención a Alianza Lima. La carta ya fue respondida por Alianza Lima. En Estudiantes la están evaluando, y es que cabe la posibilidad de que Víctor pueda salir en este momento o en el transcurso del año, porque, hay que recodar, también es menor de edad. El interés está por parte de Estudiantes, sin embargo, desde Europa también existe un gran interés hacia él. Como lo hay por Nicolás Amasifuén, un chico de buen biotipo que ya jugó en la primera. Creo que terminara saliendo al extranjero y condiciones tiene para poder triunfar.

Entonces, Alianza respondió a la carta de Estudiantes y evalúa la propuesta. ¿Qué crees que terminará sucediendo?

Estudiantes evalúa la respuesta de Alianza, pero, Víctor está en el primer equipo y puede resultar que el club diga que lo necesita en el equipo y al ser necesario puede ser intransferible el futbolista esta temporada.

Sería bueno que Guzmán pueda estar en lista en el próximo clásico...

Si le toca, bien, si no, tendrá que esperar. Desde ya él está feliz de estar en el primer equipo de Alianza Lima, un club importante y con mucha historia. Está muy feliz y orgulloso.





