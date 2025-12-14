Alianza Lima cerró una campaña 2025 con sabor a poco, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Sin embargo, dentro de la irregularidad colectiva que marcó el año de los ‘íntimos’, hubo nombres propios que lograron destacar por su talento individual. Uno de los casos más resaltantes fue el de Alan Cantero, quien, a pesar de los contratiempos físicos, logró demostrar su valía convirtiéndose en una pieza clave del ataque blanquiazul.

Su estadía en La Victoria no fue sencilla, las lesiones lo sacaron de órbita por varias semanas, generando dudas razonables en la afición y la directiva sobre la conveniencia de su continuidad. La situación era compleja, especialmente porque su pase pertenece a Godoy Cruz y retenerlo implica una negociación económica importante.

No obstante, su espectacular recta final en el torneo convenció al ‘equipo del pueblo’ de hacer un esfuerzo para contar con él en la próxima temporada. En una reciente entrevista con el periodista José Varela, Cantero soltó una revelación que pudo cambiar la historia del mercado: su nivel despertó el interés nada menos que del archirrival y vigente tricampeón nacional, Universitario de Deportes.

Alan Cantero aún no han renovado su permanencia en Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec)

El argentino no esquivó el tema y confirmó el acercamiento de los ‘cremas’ a su entorno. “Cuando termino una competencia, trato de despejarme de todo. (Mi agente) Me comunicó que había tenido una comunicación con la gente de la ‘U’, pero solo eso, no te puedo decir más”, señaló el jugador, admitiendo que hubo un sondeo real desde Ate para cruzar la vereda.

Ante los rumores que lo vinculaban al compadre, el futbolista de 27 años fue tajante sobre sus prioridades. Cantero dejó en claro que su intención es continuar vistiendo la blanquiazul el próximo año. “Siempre he dejado eso a mi representante porque le tengo mucha confianza... Ellos saben que quiero continuar acá y ya le dije a mis representantes que les digan”, afirmó, cerrando la puerta a la especulación y reafirmando su lealtad.

El deseo es mutuo. El jugador reveló que desde la administración victoriana ya le hicieron saber formalmente que lo quieren en el plantel del 2026, lo que facilita las gestiones con el club dueño de su carta pase. “La gente del club me mostró ese interés que siga en el 2026 y para mí es muy importante porque saben el deseo que yo tengo”, comentó el atacante.

Alan Cantero tendrá que esperar a que Godoy Cruz y Alianza Lima lleguen a un acuerdo. (Foto: Alianza Lima)

La operación ahora depende del acuerdo entre clubes para extender el préstamo o ejecutar alguna cláusula de compra. Cantero se muestra optimista frente a las negociaciones que ya están en curso: “Ojalá se pueda llegar a un acuerdo y quedarme acá para pelear cosas importantes”, expresó, demostrando su compromiso con la revancha deportiva que busca Alianza.

Finalmente, el atacante recordó la promesa interna con la que llegó al fútbol peruano, una meta que siente que aún no ha cumplido del todo. “Desde que llegué vine con un objetivo y con una meta clara de tratar de lograr los campeonatos y ojalá que la pueda hacer”, culminó. Cantero elige quedarse a pelear en Matute antes que mudarse al campeón, una decisión que el hincha valora profundamente.

TE PUEDE INTERESAR