Por tercer año consecutivo, no fue el mejor cierre de temporada para Alianza Lima. En 2023 perdió el título en Matute a manos de Universitario de Deportes, al año siguiente quedó Perú 4 tras perder nuevamente en casa ante Cusco FC y este 2025, también La Victoria, perdió por penales frente a Sporting Cristal y tendrá que disputar la Copa Libertadores desde la primera fase previa. Un mazazo que generó la intempestiva salida de Néstor ‘Pipo’ Gorosito, aunque en menos de una semana anunciaron a su reemplazante: el también argentino Pablo Guede, de último paso por Puebla de México.

Una operación que se cerró en conjunto de Franco Navarro Monteiro y su hijo Franco Navarro Mandayo, las dos principales cabezas del área deportiva del club blanquiazul, quienes viajaron a Buenos Aires y comenzaron con las primeras reuniones con Guede y su comando técnico. En conjunto, definirán los refuerzos que faltan cerrar como Luis Ramos y Federico Girotti, quienes están cerca de unirse a Jairo Vélez, quien ya fue anunciado por el cuadro blanquiazul en sus redes sociales.

“Han sido semanas complejas, pero es parte del fútbol y depende de nosotros darle la vuelta rápido y enfocarnos en lo que viene. Ya comenzó la temporada 2026 para nosotros, estamos con Franco (Navarro padre) en Buenos Aires y acabamos de finiquitar algunos aspectos con el nuevo comando técnico que encabeza Pablo Guede. Tuvimos varias reuniones con entrenadores que nos gustaban, y tomamos la decisión de Pablo Guede, que tiene una experiencia amplia y los equipos que ha dirigido se asemejan al estilo de Alianza Lima”, declaró Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo, en L1MAX.

De hecho, el exfutbolista señaló que estuvieron analizando distintas opciones de mercado y se decantaron por Guede porque “es un técnico intenso, que sus equipos son muy dinámicos, que le da mucha importancia a los extremos, que tácticamente son muy disciplinados, eso es lo que queremos en cuanto al próximo año, sin entrar en comparaciones (con Néstor Gorosito). Ese es el espíritu de Alianza, el sentido de pertenencia del club y queremos ir en esa línea”.

Pablo Guede llegará este martes a Lima y ese día será presentado como nuevo DT de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

En ese sentido, Navarro Mandayo dio detalles de lo que la salida de Néstor ‘Pipo’ Gorosito, recalcando que tomaron la decisión en caliente, luego de la eliminación en los play-offs ante Sporting Cristal, pese a haber renovado su vínculo en plena disputa de la Copa Sudamericana. Eso sí, en todo momento señaló que no se arrepienten de dicha decisión pues la tomaron cuando el equipo estaba en buen momento.

“Cuando se renovó a ‘Pipo’ era un equipo que estaba por jugar octavos de final de Copa Sudamericana, a muy pocos puntos del primer lugar (en la Liga 1). Incluso mencionaban que Gorosito era una chance real de selección. Pero esto es fútbol y es muy cambiante. Después de la renovación, avanzamos una fase más de Copa, quedamos eliminados y estábamos enfocados en un solo torneo, y la recta final no fue buena, no conseguimos los rendimientos ni los resultados. ¿Si nos apresuramos? No. En su momento estábamos convencidos en tomar esa decisión. En tres meses hay muchas cosas que cambian. Luego de la renovación el rendimiento del equipo fue decreciendo”, agregó el gerente deportivo blanquiazul.

Finalmente, en cuanto a fichajes, adelantó que “está muy cerca Luis Ramos, que es algo que está muy avanzado. (Federico) Girotti es una de las opciones también. Esperemos concretar, y ahora justo estamos reunidos con el cuerpo técnico en Buenos Aires viendo perfiles, y estamos seguros que vamos a potenciar más el plantel que tenemos este año. Nosotros tuvimos el mejor plantel de este año, pero no el mejor equipo. Queremos ser el mejor plantel y el mejor equipo”.

Por último, aseguró que están a la espera de definir el futuro de Alan Cantero. “Hemos conversado con él, sabe el deseo que tenemos y descarto completamente algún otro interés, Alan quiere quedarse con nosotros. El tema es que no se puede decidir nada con Alan, porque hay elecciones en Godoy Cruz, que es el dueño de su carta pase. Una vez que se hagan las elecciones tenemos que sentarnos a conversar”, comentó. No confirmó la continuidad de Pablo Lavandeira, y señaló que Luis Advíncula “si mañana está libre, quién no quisiera tenerlo”, debido a que tiene contrato con Boca Juniors por un año más.

Luis Ramos está a detalles de ser oficializado por Alianza Lima. (Foto: América de Cali)

