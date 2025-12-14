Miles de kilómetros de distancia separan la realidad de lo que vivió Adrián Ugarriza en el fútbol peruano, con lo que ahora vive en el oriente medio, no solo porque se encuentra en continente completamente opuesto, sino también porque su rendimiento actual ha tenido mejores resultados en cuanto a la cantidad de goles que viene teniendo en la presente temporada. Luego de marcar un doblete con el Kiryat Shmona, se abre la pregunta si quizá sea el delantero a la que la Selección Peruana podría recurrir en los momentos de sequía en los que se vive actualmente.

La presencia de los goles para la carrera de un delantero neto, es fundamental por tratarse de una posición en la que uno, como jugador, es encargado de finiquitar la jugada colectiva de un equipo que busca siempre la victoria, por ello que la presión de cara al arco siempre suele ir en aumento.

Es esa misma presión la que a veces hace que un futbolista pierda el foco y deje de tener buenos rendimientos, puesto que particularmente en el fútbol peruano, la exigencia que meten los aficionados en algunos equipos suele atolondrar los intereses de quien debería ser un goleador neto.

Adrián Ugarriza jugó muy pocos partidos con Sporting Cristal en 2023. (Foto: Sporting Cristal)

Ese puede que haya sido el caso de Adrián Ugarriza, el delantero peruano tuvo unas últimas temporadas en el torneo local antes de emigrar a Israel, donde hoy, lejos de ser criticado, es aplaudido por los goles que regala jornada a jornada en el fútbol de dicho país.

Si recordamos las últimas estadísticas que dejó en la Liga 1, se puede entender el por qué de varios reclamos constantes que se le ha hecho como jugador. En Sporting Cristal, por ejemplo, en 11 partidos que disputó no pudo marcar ni un gol. La misma situación se repite en Alianza Lima, donde jugó en 19 encuentros sin poder tampoco gritar una anotación.

Su paso más largo dentro de los equipos más grandes del país, fue en Universitario de Deportes donde formó parte de las temporadas 2016-2017, acumulando un total de 29 partidos disputados en los que solo pudo marcar 4 goles, en los 1139 minutos que logró sumar. Lo que dio una cifra de 1 gol cada 284.75 minutos, situación que no convenció en la evaluación de su rendimiento al final.

Adrián Ugarriza en Universitario. (Foto: GEC)

Sin embargo, quizá lo que faltó en dichos equipos -más allá de tener que trabajar bajo presión por la alta exigencia que pedían- es la madurez que el delantero pudo ganar en los últimos años, por lo menos en la última temporada que tuvo en el fútbol peruano. En el 2024, cuando se puso la camiseta de Deportivo Garcilaso, destacó con sus 16 goles en 49 partidos.

Pero dicha cantidad de goles no fue suficiente tampoco en cuanto a promedio por minutos, si hubo mejoría es cierto, pero se mantuvo con una cuota de un gol cada 214.44 minutos disputados. Números que terminaron siendo suficientes para que igual pueda emigrar al exterior y llegar al Kiryat Shmona de Israel.

Números actuales y acercamiento a la Selección Peruana

Lo que vive ahora es el país del medio oriente, es un presente mucho más dulce aún. Solo en 13 partidos, ha podido ya marcar 7 goles e incluso brindar 3 asistencias. Esta cifra hace que el promedio de goles por partido o por minutos, sea mucho mejor a las temporadas anteriormente mencionadas.

El jugador anota un gol cada 161 minutos, además de tener un promedio de 0.53 goles por partido, en términos coloquiales es como si anotara medio gol por duelo disputado. Es, por mucho, la temporada más efectiva que ha tenido hasta el momento en su carrera como futbolista profesional.

Aunque quizá no parezca tan trascendental, dichos números fueron los que lo llevaron a ser convocado en la última lista que presentó Manuel Barreto para los amistosos frente a Rusia y Chile. De hecho, logró debutar en el equipo absoluto frente al cuadro anfitrión, sumando un total de 59 minutos. Por lo que una posible convocatoria con la ‘Bicolor’ en los próximos meses no sería una sorpresa, siempre y cuando mantenga su cuota goleadora.

Adrián Ugarriza anotó un doblete en el último partido de su club en Israel | Foto: X

