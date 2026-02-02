Aunque en un principio parecía que ADT tenía los argumentos suficientes como para al menos discutirle el empate a Universitario de Deportes, estaba cantado que, si se abría el arco con un balón detenido, los cremas no iban a tener dificultades para imponerse en casa y empezar con pie derecho el camino hacia su tan ansiado tetracampeonato. Así pues, los goles de Alex Valera (55′) y Martín Pérez Guedes (57′) allanaron el triunfo, dejando a los tarmeños sin reacción en la etapa complementaria.

Javier Rabanal, consciente de que no fue un partido redondo por las complicaciones que tuvieron en la primera parte, reconoció que no tuvieron un buen inicio en el compromiso. Eso sí, comentó que lo conversó con sus jugadores en el entretiempo y eso les sirvió para ajustar lo necesario para llegar con mayor claridad al arco rival.

“No entramos bien al partido, tuvimos pequeños errores, que no nos permitían llegar al arco. En el descanso hablamos de salir a atacar más al arco rival, de meter una marcha más en la circulación de balón y buscar la espalda de la defensa”, afirmó el español en diálogo con los medios de comunicación.

Los goles de Valera y Pérez Guedes, además de sentenciar la victoria prematuramente, le permitió a la ‘U’ pararse con más seguridad en campo de ADT y no pasar mayores sobresaltos. “A partir de ahí en los córneres apareció el gol que abre el partido, luego vino el otro, un poste y una de Lisandro (Alzugaray), y a partir de ahí el partido solo iba en una dirección”, agregó.

Universitario es el vigente tricampeón del fútbol peruano. (Foto: GEC)

Al ser consultado sobre la respuesta que tuvieron los fichajes que debutaron oficialmente con Universitario, Rabanal se mostró satisfecho con el desgaste de Lisandro Alzugaray al ingresar por un sentido Edison Flores, al igual que Caín Fara, quien fue titular como líbero ante la lesión de Ánderson Santamaría. Poco a poco los cremas van consolidando más alternativas en su amplio plantel.

“Lisandro (Alzugaray) sabe entenderse con cualquiera porque tiene mucho fútbol, él dio un paso al frente para intentar ser titular, Caín Fara lo hizo bastante bien, y esa es la competencia que necesito. En el momento que tengamos dos jugadores por puesto, compitiendo al 100 %, es cuando los partidos tendrán un ritmo más alto y eso pretendemos”, acotó.

Finalmente, Javier Rabanal explicó que las salidas de Jesús Castillo, Edison Flores y Andy Polo no responden a alguna molestia grave y confía en que estarán disponibles para el próximo partido ante Cusco FC. El español sabe que los necesita físicamente a tope para buscar un importante resultado en la ciudad imperial.

“Salieron con sobrecarga, parece que ninguno tiene fisura. No había necesidad de forzar a nadie hasta romperse, cuando queda un campeonato por delante y tienes cambios en el banquillo. Además, Jesús Castillo también salió con una pequeña sobrecarga”, aseveró.

Los fichajes de Universitario respondieron muy bien en el arranque de la Liga 1 2026. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a ADT, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 7 de febrero desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR