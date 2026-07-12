Después de más de un mes desde el último partido en Matute, Alianza Lima culminó su etapa de preparación de cara al Torneo Clausura con una amarga derrota frente al Deportivo Cali en el estadio de Matute. Este vibrante amistoso internacional significó el reencuentro del plantel blanquiazul con su hinchada, aunque el resultado adverso encendió algunas alarmas en las tribunas. Tras el pitazo final, el experimentado portero Alejandro Duarte tomó la palabra para analizar el rendimiento colectivo del equipo victoriano y enviar un mensaje de total tranquilidad sobre el trabajo realizado en estos días.

El equipo dirigido por el estratega Pablo Guede sorprendió a propios y extraños al plantear un novedoso esquema táctico durante el compromiso frente a la dura escuadra colombiana. La inesperada línea de tres en el fondo, con jugadores asumiendo roles inéditos en el campo de juego, causó muchos cuestionamientos.

A pesar del revés en el marcador por una desatención defensiva muy temprana, el plantel íntimo mantiene intacta la confianza en la pizarra del entrenador. El guardameta nacional destacó la intensa labor física realizada en las últimas semanas y defendió el replanteo estratégico.

“Creo que hemos hecho una muy buena pretemporada. Siempre este equipo se entrega en lo físico... Sabemos que la clausura va a ser más dura. Y respecto al cambio de sistema, sabemos que el profe es muy versátil, él propone cosas según las fortalezas y debilidades del rival”, indicó en conferencia de prensa.

Alianza Lima vs. Deportivo Cali en amistoso internacional. (Foto: GEC)

Sobre la lógica frustración de caer en casa, Duarte fue bastante sincero con el dolor que siente el grupo íntimo. “En realidad los amistosos son para poner en práctica cosas nuevas, sabiendo que no te juega los tres puntos. Sin embargo, hemos hecho una fortaleza acá en Matute y obviamente nos duele perder acá frente a nuestra gente”, confesó.

El ‘1’ blanquiazul explicó cómo el tanto tempranero de la visita trastocó por completo toda la planificación inicial del partido. “Creo que el gol muy temprano nos condicionó y nos hizo estar ahí un poco más apurados con la pelota para tratar de revertir el resultado. Conseguimos un par de chances, lamentablemente no entraron, pero creo que igual es importante para sacar conclusiones”, aseveró el futbolista.

Pensando en el inminente debut del Clausura ante Sport Huancayo, el golero priorizó mejorar la concentración al máximo. “Corregir respecto a hoy es difícil porque todos los rivales son diferentes... lo que te podría decir de este partido es tal vez salir concentrado desde el primer segundo... haciendo una buena semana de trabajo, analizando al rival como siempre... y tratando de mantener la solidez defensiva”, remarcó.

Alianza Lima vs. Deportivo Cali en amistoso internacional. (Foto: GEC)

El portero valoró positivamente el nivel del rival internacional para medir fuerzas y destacó la innegable actitud de sus compañeros. “Estuvimos muy cerca de conseguir el gol, creo que le entramos bastante a un equipo colombiano, que es una liga dura... Las conclusiones en resumen son buenas, sigo viendo a un grupo muy comprometido, la predisposición para aceptar cada trabajo físico”, detalló el referente íntimo.

Finalmente, Duarte respaldó abiertamente los sorpresivos cambios de posición ensayados por Guede durante el trámite del amistoso. “Nosotros sabemos que Pablo es un técnico muy versátil, no se casa con ninguna manera de jugar... si ve que puede hacerle daño a algún equipo con un jugador en una posición que nunca ha jugado ahí, ya ha demostrado que lo hace... la credibilidad es muy grande hacia él”, sentenció.

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