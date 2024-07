Aunque su decisión de irse a Arabia Saudita luego del Mundial de Rusia 2018 generó mucha controversia y polémica, André Carrillo ha justificado en varios momentos el hecho de haber aceptado la oferta del fútbol saudí. La ‘Culebra’ priorizó mejorar su calidad de vida y tener estabilidad económica en lugar de otros objetivos y hoy por hoy se mantiene en dicha liga, ahora con Al-Qadisiyah, equipo recién ascendido a Primera. Sin embargo, cuando se fue por primera vez al Medio Oriente, las críticas también llegaron de parte de Ricardo Gareca, por ese entonces técnico de la Selección Peruana.

En una reciente entrevista en ‘Enfocados’, Carrillo contó la anécdota que tuvo con el ‘Tigre’ durante los momentos previos a su traspaso del Watford de Inglaterra a Al-Hilal de Arabia Saudita. En la charla con Jefferson Farfán y Roberto Guisasola, la ‘Culebra’ reveló qué Gareca no vio con buenos ojos su partida al fútbol asiático y lo condicionó con dejar de convocarlo por su ida al fútbol saudí.

“El profe nos decía, si en algún momento tienen alguna oferta, consulten conmigo para saber. “El profe Gareca me llamó cuando se hablaba que iba a ir a Arabia, me dijo ‘ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo’. Yo le dije ‘ya profe, convoque a otro. Ahí tiene bastantes clubes en Perú. Vaya a Huancayo, a Ayacucho, a sacar a su extremo de ahi”, contó Carrillo.

Ante el riesgo de dejar de ser llamado por la’ Bicolor’, Carrillo se mantuvo firme en su decisión y fue a Arabia Saudita, donde logró diversos títulos con Al-Hilal, y esa advertencia no pasó a mayores, pues durante su estancia en el elenco saudí, Gareca de igual forma siguió llamándolo, siendo pieza clave igual durante las Eliminatorias a Qatar 2022.

André Carrillo, tajante sobre su vida personal

Ante la creciente ola de críticas tras haber sido visto en una discoteca con Christian Cueva, tras la eliminación de Perú en la Copa América 2024, André Carrillo rompió su silencio y defendió su derecho a disfrutar de su tiempo libre. En la conversación que tuvo en el programa del exfubolista Percy Olivares, el delantero del Al-Qadisiyah expresó su frustración por las expectativas y las críticas dirigidas hacia su vida personal: “Yo tengo un mes de vacaciones al año, por venir a la selección se corta a dos semanas y encima tengo que aguantar a la gente que no quiere que salga, yo hago lo que quiero, a mí me encanta salir de fiesta. En la selección no nos pagan, uno viene por amor”.

“Yo tengo familia y amigos. Quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiestas. A mí me encanta. Cada vez que tenga oportunidad de salir, voy a salir, con mi mujer, amigos o con quien yo quiera”, agregó en declaraciones que ya se habían hecho públicas hace un par de días.

La ‘Culebra’ mencionó que una de sus actividades favoritas, cuando no está vistiendo la Blanquirroja, es pasar tiempo con su familia y amigos. “¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan si las puedo hacer?”, exclamó.

Lo que viene para la Selección Peruana

Con el 2-0 en contra ante Argentina, la Selección Peruana consumó su eliminación en la Copa América en fase de grupos, la primera desde 1995, y ahora tendrá que concentrarse en el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ojo, en el mes de septiembre, nos mediremos ante Colombia y Ecuador, en Lima y en Quito, respectivamente. La programación está por confirmarse por la Conmebol.

En esa línea, el equipo dirigido por Jorge Fossati tiene la misión de salir del fondo de la tabla de posiciones. Tras seis jornadas disputadas, la ‘Bicolor’ se encuentra en el décimo puesto con solo dos puntos de 18 posibles, tras empatar dos partidos (Paraguay y Venezuela) y perder en otros cuatro (Brasil, Chile, Bolivia y Argentina). Así se encuentran las cosas.

Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Septiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia (5 de septiembre)

Fecha 8: Ecuador vs. Perú (10 de septiembre)

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.