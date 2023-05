Para nadie es un secreto de que el fútbol peruano no cuenta con las condiciones óptimas para el normal desarrollo de la práctica deportiva, pues la mayoría de las canchas no están equipadas con los servicios básicos. Andrés Andrade, uno de los futbolistas extranjeros que llegó a nuestro país esta temporada, ha sido testigo de esas carencias y no dudó en exponerlas con el objetivo de que poco a poco sean erradicadas.

El mediocampista de Alianza Lima conversó con Jesús Alzamora, comunicador que cuenta con un canal de YouTube, y opinó sobre la realidad que viven muchos clubes respecto a los escenarios deportivos que los albergan. Según su mirada, en cuanto a infraestructura, el fútbol peruano está muy lejos de tener recintos aptos para el profesionalismo.

“Lo puedo decir abiertamente porque es algo que no es oculto y sería bueno expresarlo. Las condiciones infraestructurales del fútbol peruano, por no decir pobres porque es una palabra muy grotesca, están muy dejadas. Están muy por debajo de lo que un fútbol profesional tiene que ser”, manifestó el ‘Rifle’.

Haciendo una retrospectiva para comparar realidades, Andrade utilizó como ejemplo lo que sucedió en el fútbol colombiano. Debido a que el país ‘cafetero’ albergó el Mundial Sub-20 en el 2011, muchos de los estadios mejoraron sus condiciones y esto favoreció a que los jugadores puedan desempeñarse en escenarios de calidad.

“Tú llevas a un jugar de la liga peruana a competir en un Mundial, a jugar en canchas totalmente diferentes, súper rápidas, obviamente tiene ventaja los que ya juegan ahí. Creo que la gran diferencia está en eso. Colombia después del Mundial Sub-20 que hicieron, cambió totalmente. Cambiaron los estadios”, acotó.

Finalmente, rememorando la mala experiencia que vivió en el estadio Campeones del 36, cuando Alianza Lima visitó a Alianza Atlético por la fecha 11 del Torneo Apertura, Andrés Andrade mencionó que el estadio sullanense no contaba con los servicios básicos, especialmente los higiénicos. Esto hizo que tuvieran que llevarse un mal recuerdo de la ciudad norteña.

“(Carlos) Zambrano hizo un comentario después del partido en Sullana. El camerino olía... No tenía agua, no tenían camerinos los ‘profes’ (el comando técnico). Uno tenía que ir a orinar sin agua y al lado de los ‘profes’. Ese camerino en Tarapoto sí tenía la cancha muy buena. Es algo que quiero que sepan para que vayan creciendo”, puntualizó.

¿Cuándo jugará Alianza Lima?

Luego de haber perdido recientemente con Atlético Mineiro (2-0) por la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a jugar este domingo 7 de mayo cuando reciba a Carlos A. Mannucci por la décima quinta jornada del Torneo Apertura. Este compromiso está programado para las 8:00 p.m. y se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.





