Robertson, que entrena con la Sub 23 del City, nació en Escocia, pero al ser hijo de padre australiano y de madre peruana, puede jugar por una de las dos naciones. También puede representar a Inglaterra, en caso quisiera, ya que es el país donde creció y donde ha vivido la mayor parte de su vida. Por su talento y habilidad con el balón, Perú lo ha estado buscando desde hace un tiempo para que se sume a las filas del combinado inca; no obstante, no ha tenido éxito.

El mismo Gustavo Roverano, cuando era técnico de la selección nacional Sub 20, indicó que, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF), le habían estado haciendo un seguimiento al joven mediocampista, pero que se perdió la comunicación. “Aún no tiene los documentos para estar con nosotros. Con él se ha perdido la comunicación. La gente de captación tuvo contacto siempre con él y con su papá. No sabemos qué pasó realmente. Es un jugador que a mí sí me interesaba por los videos que vi de él, por el nivel donde está jugando”, declaró el entrenador en setiembre de 2022.

Optó por Australia

Hoy la posibilidad de que Robertson defienda la rojiblanca es remota. Es cierto, en un inicio jugó amistosos con la escuadra de los ‘Tres Leones’ en las categorías Sub 17 y Sub 19 (entre 2018 y 2021), pero hace unos meses cambió de decisión, pues ha optado por vestir los colores de Australia. En marzo de este año, los ‘canguros’ lo convocaron para un par de amistosos contra Ecuador y el joven mediocampista se mostró contento.

“¡Es un momento de orgullo ser seleccionado por los ‘Socceroos’! Un país que tiene un lugar especial en mi corazón, no puedo esperar”, escribió Robertson en su cuenta de Twitter. “Mi padre y mi abuelo jugaron por los ‘socceroos’, y ahora lo hago yo que estoy en la tercera generación. Esta experiencia traerá de vuelta todos mis recuerdos cuando era niño jugando al fútbol en Australia. Simplemente, junté todo y tomé la decisión”, agregó luego en un video.

De los dos encuentros contra ‘La Tri’, el volante disputó el primero de ellos: estuvo en el campo 28 minutos en la victoria de 3-1 sobre el conjunto sudamericano, pero en el siguiente cotejo permaneció en la banca. “Ha sido una noche especial haciendo mi debut internacional”, señaló posteriormente en su cuenta de Instagram.

Habla el ‘Ajedrecista’

Aun así, hasta que no dispute un partido oficial con la selección mayor, Robertson puede ser convocado por Perú. No obstante, todo indica que no existen las ganas por parte del volante de vestir la bicolor. En diálogo con un medio local, el técnico Juan Reynoso contó que se trataron de comunicar con el jugador del City, pero que esté no respondió.

“¿Es un tema cerrado? De nuestra parte sí porque nosotros entendemos que la selección merece un respeto y si hay una invitación es al menos contestar. Si algo cambia más adelante, partiría desde su posición, no nosotros a estar buscando. Entendemos que jugar por la selección peruana es un halago y eso lo tenemos que respetar todos”, expresó el ‘Ajedrecista’ a Líbero, tras la gira que tuvo en Europa y Asia visitando a futbolistas peruanos que militan en el extranjero.

El ‘Cabezón’ ahora solo tiene en mente seguir trabajando para los próximos amistosos que disputará la bicolor en el mes de junio: el 16 ante Corea del Sur y el 20 ante Japón. El objetivo es llegar en las mejores condiciones a las Eliminatorias del Mundial del 2026.

