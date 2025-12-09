Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique no continuarán en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)
A través de redes sociales, el club dio a conocer la decisión de no contar con los jugadores para la temporada 2026. Ambos se suman a la salida de Néstor Gorosito de la institución.

Noticia en desarrollo...

