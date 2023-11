Si bien no tuvo la posibilidad de quedarse para el 2023, el paso de Arley Rodríguez por Alianza Lima es muy bien recordado por un gran sector de la hinchada blanquiazul. Así pues, a pesar de que hoy defiende los colores del Deportivo Pereira y la vida lo llevó de regreso a su país, el colombiano sigue al pendiente de lo que sucede con el cuadro de La Victoria y, de hecho, no se perdió las finales por la definición del título de la Liga 1 Betsson 2023, donde lamentablemente para los intereses íntimos, el campeón terminó siendo Universitario de Deportes.

En diálogo con Infobae, el futbolista, de 30 años, analizó lo que sucedió en ambos clásicos y reconoció que la ‘U’ hizo los méritos suficientes para coronarse, sobre todo por la superioridad marcada que mostró tanto en la ida como en la vuelta. Asimismo, lamentó las críticas que viene recibiendo el equipo de La Victoria por no haber conseguido el tricampeonato, pues consideró que cuando los resultados no se dan es más fácil encontrar los errores.

“Uno siempre cuando pierde mira esas cosas, si hubiese ganado, la gente diría que no le faltó nada o mucho. Cuando uno pierde se ven más las grietas, pero bueno pienso que se enfrentó a un Universitario que también hay que darle méritos. En su casa hizo lo adecuado para llevarse la victoria y resulta que salió empatando. Para mí, Universitario jugó muy bien en su casa, pero la gente dice que le faltó llevarse una ventaja”, sostuvo al respecto.

“En Matute salió con la misma personalidad, por ahí Alianza un poco más sorprendido por cómo Universitario hizo el partido. En mi opinión no le faltó nada a Alianza, le faltó ganar porque las finales son así. A veces tienes una gran noche como la tuvo Universitario y a veces no tienes una buena noche como la tuvo Alianza. Justo campeón, que lo disfruten que seguramente vendrán más finales y seguramente Alianza seguirá disputando más finales, y quizás contra ellos”, agregó, lamentando el infortunio que vivieron sus excompañeros.

Por otro lado, Arley Rodríguez confesó que se tomó el tiempo para conversar con Aldair Rodríguez y Josepmir Ballón luego de la final de vuelta, y reveló que los sintió muy apenados por el mal desenlace que tuvo esta temporada para ellos. Si bien comenzaron ganando el Torneo Apertura por un amplio margen, el rendimiento del equipo fue muy inestable en el segundo semestre del año y cuando quisieron reaccionar en el Clausura ya fue demasiado tarde, pues todo estuvo muy apretado y la ‘U’ terminó cerrando todo en la última fecha.

“Tuve la oportunidad de hablar con Aldair, Ballón. Estaban dolidos porque tenía la posibilidad de seguir agrandando la historia, no es que no haya historia, ellos ya son históricos con el bicampeonato. Dolidos porque lo querían ganar y más con el espectáculo montado, pero son cosas del fútbol: te da y te quita. Seguramente tendrán revancha porque son jugadores muy buenos y son ganadores, y los ganadores siempre buscan tener finales”, contó.

Arley Rodríguez marcó 8 goles y sirvió 8 asistencias en su paso por Alianza Lima.





El apagón en Matute y los festejos en la ‘U’

El futbolista ‘cafetero’ también fue consultado sobre lo ocurrido en el estadio Alejandro Villanueva, donde de manera premeditada se provocó un apagón que generó desorden y mucho peligro para las más de 30 mil personas que estaban en el recinto. “No sé cómo habrá sido el tema, se dice por seguridad, se dice por otras cosas. Ellos son los que toman esa decisión, cuando se pierde hay que poner el pecho. Universitario es el justo campeón y merecen celebrar siempre con la humildad que se debe tener cuando se gana esa clase de finales. El que gana es el que se goza, como decimos acá y se lo merecen”, opinó.

Finalmente, Arley reflexionó sobre los festejos de los jugadores de Universitario, donde se les ve imitando la celebración de Hernán Barcos con un ojo tapado en alusión a un pirata. “El que gana es el que goza, no me meto mucho en esos debates, en esos detalles. Uno cuando gana es de disfrutar, nosotros también lo hicimos, es cuestión de no igualarse, por decirlo así. Que lo celebren como ellos quieran, como ellos desean que seguramente van a tener mucho más partidos que van a ganar y van a perder, y también tienen que asumirlo de la misma manera”, puntualizó.





