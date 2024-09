El hincha merengue, sin duda, sonríe por todos lados en estos momentos. En el terreno de juego, por el regreso de Universitario a la punta del Clausura luego de golear por 3-0 a Sport Boys en el Monumental; fuera de ella, por el reencuentro de dos de los máximos referentes del club: José ‘Chemo’ del Solar y José Luis ‘El Puma’ Carranza. Campo Mar fue escenario de un inconfundible abrazo que se hizo esperar por varios años y pone fin al alejamiento entre ambos exjugadores históricos, todo esto en el año del centenario crema.

En algún momento resultaba casi imposible ver una imagen como esta, a pesar de ambos compartieron grandes títulos con Universitario en su última época dorada del tricampeonato (’Chemo’ estuvo en dos de esos campeonatos al lado del ‘Puma’ en 1999 y 2000), el tiempo distanciados era el problema. El año del centenario y los sentimientos por el club que aman parecían ser un lindo pretexto para limar asperezas, muchos pensaban verlos en la ‘Noche Eterna’, sobre todo Jean Ferrari, quien tenía como meta juntarlos, pero ese abrazó se alargó (Del Solar no pudo asistir al evento) hasta el día después de la goleada ante la ‘Misilera’.

“‘Puma’, mi hermano tú sabes cuánto te quiero”, le dijo ‘Chemo’ cuando lo vio en Lurín; él respondió: “Yo también te quiero, ‘Chemo’”, un breve diálogo de la escena según el periodista Juan Carlos Esteves. Para después confundirse en ese abrazo que quedará inmortalizado por la reconciliación de dos grandes del club merengue. La cuenta de ‘X’ del club ya lleva más de 3 mil ‘likes’ junto a la frase “Unidos en nuestro centenario”. Jean Ferrari también acompañó la imagen con un texto. “Esto es lo que más me llena orgullo, nuestra gente unida. ¡Grande, Puma; y grande, Chemo! ¡Y dale U!”, comentó el administrador.

De acuerdo a Juan Carlos Esteves, el periodista Walter Arana, quien trabaja en las divisiones de Universitario fue el artífice de la reunión entre ‘Chemo’ y el ‘Puma’, que para los hinchas con canas sirvió como un viaje al pasado. Del Solar, el hincha que bajó de la tribuna a la cancha, y el capitán histórico del club comandaron los dos últimos títulos de la última trilogía dorada de la ‘U’. El actual jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF mostró su amor por el club en diferentes momentos y Carranza, siendo símbolo inquebrantable de garra y lealtad.

Más allá de que sus caminos fueron distintos tras sus retiros, ‘Chemo’ tomó la faceta técnica y dirigencial; el ‘Puma’ más como un embajador del club, su amor por la ‘U’ no cambió. a pesar de las decisiones laborales de Del Solar, que para los hinchas merengues resquebrajaron el amor hacia él y el estatus de ídolo. Algunos no le perdonan el haber dirigido a Sporting Cristal en 2005 y estar como entrenador y dirigente en una etapa complicado del elenco de Ate, en 2012 y luego 2014.

'Chemo' del Solar y el 'Puma' Carranza compartieron los títulos de los años 1987, 1999 y 2000.

¿Por qué distanciaron?

Un amistad como la de ‘Chemo’ y el ‘Puma’ parecía a prueba de balas, compartieron años en el club de sus amores, títulos, muchas alegrías y penas, todas estas que indudablemente fortalecieron la relación. Sin embargo, de un momento a otro, la relación entre ambos se distanció. Si bien se desconoce con exactitud el porqué, Carranza es el que abiertamente estuvo diciendo su posición cuando le hablaban de Del Solar.

Para el ‘Puma’, ‘Chemo’ no tenía palabra y muchas veces se equivocó. “Chemo’ del Solar, es un mongo y te lo digo de verdad. Es un tipo que para mí a veces estaba equivocado y a veces tenía dos pepas en los ojos. Se ha equivocado en mucho. Era amigo de él, pero ya no lo soy. Soy un tipo muy claro para mis cosas”, dijo en el programa streaming ‘Palabra de Hincha’. Sin entran en detalles sobre la razón de su distanciamiento, el ídolo crema descartó en su momento que la estadía en Sporting Cristal haya influido en su decisión de distanciarse.

“A mí no me interesa si jugó en Cristal, él como persona deja mucho que desear. Puede ser un gran profesional, pero ahí nomás [..] La amistad es la amistad, pero cuando no hay palabra y pasan cosas como le pasó a Pizarro [caso Golf Los Incas] es casi lo mismo. Cuando hay personas que tapan cosas eso molesta, pueden hablar bonito y salen a la calle (normal) porque son unos infelices. Hay dos que no paso, un arquero y a ‘Chemo’”, agregó.

Resultaba complicado para los hinchas merengues ver a dos de sus últimos caudillos distanciados, cuando en otros tiempos estaban siempre juntos. ‘Chemo’ lo tenía en cuenta al ‘Puma’ incluso cuando pasó por la Selección Peruana lo llamó en varias ocasiones para estar a su lado, lo mismo durante su etapa como entrenador en Universitario. Para buena suerte de los hinchas merengues, todo mal y toda diferencia que tenían, se terminó con ese abrazo cálido en un clima frío temprano en Lurín.

'Chemo' Del Solar durante su etapa como entrenador de la Selección Peruana y 'Puma' Carranza.





