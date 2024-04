Bruno Marioni, director de fútbol profesional de Alianza Lima, hizo un alto a sus labores cotidianas en la institución blanquiazul para entrar en diálogo con diario Depor. A falta de seis fechas para el final del Torneo Apertura, el argentino esperaba que el cuadro dirigido por Alejandro Restrepo estuviera algunos puntos más arriba de la tabla -van terceros- pero confía en que irán mejorando y que ello, se verá reflejado además en la Copa Libertadores, donde a pesar de ser últimos, destaca que compitieron de la mejor forma.

En la entrevista, además, la autoridad del club confiesa que nunca estuvo en duda la continuidad del entrenador colombiano, y confía también en que los objetivos fijados a inicio de la temporada, se van a lograr. El arbitraje en la Liga 1 Te Apuesto no ha pasado desapercibido; pide honestidad, transparencia y exige que se tomen las acciones ante ciertas denuncias por irregularidades.

EL BALANCE DE MARIONI

¿Cuál es el balance de su gestión como director de fútbol profesional?

Hacer un balance sin haber llegado a a la mitad del año, no es adecuado, los balances se deben de hacer a mitad y a final de año.

En todo caso, hasta el momento, ¿Cómo cree que están saliendo las cosas en lo deportivo?

Indudablemente estamos en una situación que no esperábamos. Porque en el campeonato esperábamos estar algunos puntos más arriba y en la Copa Libertadores si bien desde los resultados no ha comenzado bien, creemos que vamos por el buen camino porque el equipo ha mostrado ser muy competitivo ante el actual campeón Fluminense y Cerro Porteño, que tiene una plantilla con el doble de presupuesto que el nuestro.

¿El fútbol que presenta Alianza Lima era el que usted esperaba?

Nosotros tenemos un equipo que compite de igual a igual contra cualquier rival, en algunos partidos encontramos un funcionamiento mejor, y en otros partidos, por obviedad de que también nos enfrentamos a equipos que proponen y que tienen un modelo de juego diferente, no lo encontramos; pero sí creo que el equipo se ha podido expresar en gran parte del torneo de la forma que lo quiere Alejandro Restrepo.

Marioni dice no estar satisfecho con los resultados, pero está tranquilo porque Alianza Lima ha demostrado competir. (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP)





SOBRE RESTREPO Y SU CONTINUIDAD

¿Estuvo en tela de juicio la continuidad de Alejandro Restrepo por malos resultados?

La realidad es que para nosotros nunca estuvo en duda la continuidad de Alejandro Restrepo. Nosotros confiamos en su trabajo y entendemos que hemos hecho una reestructura muy grande. Traer quince jugadores, salieron la misma cantidad de jugadores, y es muy difícil en tan poco tiempo encontrar un camino correcto, sano... La verdad es que, le pasa a cualquier equipo que hace una reestructuración tan profunda como la que hemos hecho nosotros . Más allá de eso, creo que el equipo ha sido competitivo en todo momento y eso a nosotros nos ha dado la tranquilidad de que vamos por el camino correcto. Alejandro y todos los entrenadores saben que los proyectos en el fútbol de la actualidad se sustentan con los resultados, pero para nosotros Alejandro es el entrenador y estamos satisfechos con el trabajo que estamos haciendo y creemos que nos llevará a conseguir los objetivos.

En el caso de haberse dado su salida, hubiera sido un revés para el área deportiva que usted lidera, pues ustedes decidieron que era el DT adecuado para las metas del año...

No entiendo por qué cuestionas al área deportiva. Todos vivimos de resultados. Si yo no doy resultados, seguramente cuestionarán mi trabajo. Todos vivimos de los resultados. Que sepamos eso, es muy importante. Yo no estoy acá para responder supuestos, las cosas no se han dado.

¿El área deportiva este año ha tenido plena autonomía para la conformación del plantel?

Entiendo la pregunta. Yo no estuve acá en el pasado, pero lo que yo te puedo decir es que en el momento que yo reciba una orden con la que no esté de acuerdo, será el último día en que yo trabaje para Alianza Lima . Yo me debo a Alianza Lima. Respondo a Alianza Lima. Y trataré de hacer y de tomar las decisiones correspondientes para la mejora de Alianza Lima. No he recibido en ningún momento un cuestionamiento, o una orden de hacer algo con lo que yo no estoy de acuerdo.

Hace poco Salomón Lerner, ex Fondo Blanquiazul, participó de una reunión con autoridades de la FPF y Universitario. ¿Por qué no participó usted?

Vuelvo a responder. Desde lo deportivo yo tengo una autonomía absoluta para tomar las decisiones que sean convenientes para los beneficios de Alianza Lima.

El director de fútbol del club blanquiazul, Bruno Marioni, fue decisivo para que se quede Carlos Zambrano y se descarte a Paolo Guerrero.

ALIANZA LIMA Y EL ARBITRAJE

¿De acuerdo a los hechos en la liga de fútbol nacional, usted considera que los árbitros se están equivocando y con ello favorecen a ciertos equipos?

Hemos sido claros con nuestra postura. Hubo errores muy marcados y no solo lo marcamos nosotros, sino también otros clubes. Si benefician o no benefician a otros clubes, creo que ustedes también pueden ser objetivos y también mencionarlo. Nosotros tenemos nuestra opinión y está muy clara; lo único que pedimos es transparencia y honestidad para que el fútbol no sea manchado.

En relación a los árbitros, sustenta lo que expresa con lo visto en el torneo descentralizado y a través de los destapes periodísticos...

No lo hemos dicho nosotros. Lo ha dicho un ex árbitro (Fernando Chappell). Lo dicen los periodistas. Se han filtrado audios. No es algo personal. Está a la vista de todos y hay que tomar cartas en el asunto.

¿Cómo está trabajando el club el aspecto emocional de los futbolistas?

Giacomo Scarpella es el psicólogo del club, él ha trabajado en la Selección Peruana y creemos que cuenta con la experiencia suficiente, obviamente, trabajamos mucho con la psicología del plantel y la psicología de la reserva y los jóvenes en general. Nos interesa mucho saber cómo están y cómo se sienten los jugadores, para ayudarlos y apoyarlos a encontrar un camino mejor, obviamente, todo lo que corresponde al área lo abordamos internamente.

¿Usted tiene en cuenta que la poca eficacia que últimamente tuvieron los delanteros tanto en la liga local como en la Copa, se puede atribuir a una situación psicológica?

Tiene que ver con muchas cosas... No podríamos atribuir a una toma de decisiones solamente al aspecto psicológico. Depende de muchos factores. Indudablemente, en todo lo que podemos ayudar y colaborar para el plantel, estamos encima de ellos.

OBRAS EN ALIANZA

El año 2022 el club firmó un convenio con Mace Group para el mejoramiento de la infraestructura deportiva de la institución. Se renovaron las luces del estadio, pero ha quedado pendiente la remodelación y ampliación de Matute, así como la construcción de un Centro de Alto Rendimiento. ¿Cuál es la situación de ese proyecto?

Indudablemente es un tema que debemos resolver lo antes posible. Alianza Lima necesita tener un CAR (Centro de Alto Rendimiento). Estamos trabajando en eso y estoy seguro que muy pronto se van a poder dar buenas noticias al respecto.

¿En principio se ejecutará la construcción de un gran gimnasio en la concentración?

Sí, estamos viendo con el área de infraestructura y con la directiva, hacer algunas modificaciones, obviamente, para mejorar nuestra infraestructura. Se está trabajando.

El plan maestro para la ampliación de Matute está listo desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo empezarán los trabajos en el estadio?

No soy la persona adecuada para anunciarlo. Ojalá que muy pronto nuestra directiva pueda contarle a nuestros hinchas cómo irá el proceso de crecimiento de la infraestructura.

Se sigue esperando la tan anunciada ampliación de Matute y la creación del CAR. (Foto: Alianza Lima)

ZAMBRANO, DE SANTIS Y GUERRERO

¿Cómo se siente luego de darle la posibilidad a Carlos Zambrano de reintegrarse al plantel? Imagino que feliz por lo bien que le hizo al equipo a todo nivel...

Estoy tranquilo. Estoy de la misma forma cuando conté que él se iba a reintegrar. Él mostró un compromiso en el momento que charlamos y hoy lo está mostrando dentro de la cancha. Creo que él está contento y creo que él necesitaba también que se tengan todas las exigencias que hoy tenemos. Él está contento y nosotros estamos contentos de que él tenga un buen rendimiento.

¿Al comienzo de la temporada se pensó en la contratación de Paolo Guerrero?

Nosotros no podíamos pensar en Paolo (Guerrero) porque él estaba con un acuerdo con César Vallejo. Anteriormente a eso, en donde Paolo estaba con disponibilidad, nosotros no estábamos en búsqueda de un delantero porque nuestro plantel en la parte de la delantera ya estaba completo. No se dieron los tiempos de una forma, que pudiéramos pensar en Paolo.

Se sumó Jeriel De Santis para reforzar la delantera. ¿Qué opina de su desempeño?

Jeriel es un jugador que se incorporó para completar la plantilla. Es un chico joven que va a seguir en evolución y en crecimiento, y tenemos la ilusión depositada en su rendimiento.

Faltan 6 fechas para el fin del Apertura. ¿Cuál es su expectativa para esta recta final en donde Alianza Lima no depende de sí mismo para ganar el torneo?

Competir al máximo en estas últimas fechas. Como lo expresé, tenemos el mejor plantel del Perú y nuestra obligación es ayudar al equipo a que termine bien el torneo. Estamos convencidos de que vamos a tener un buen final de torneo.





