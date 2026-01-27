Para Alianza Lima, el mercado de fichajes sigue activo y ya tienen en la mira un nuevo objetivo, pensando en lo que se viene en la temporada 2026. Desde tienda blanquiazul desarrollaron los amistosos previos y llegaron a la conclusión que aún necesitan un volante, por lo que recurrieron al mercado internacional, eligiendo a Esteban Pavez, jugador de Colo Colo. El experimentado lleva conversaciones para llegar a un acuerdo con la institución de La Victoria.

Con el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 a la vuelta de la esquina, Alianza Lima buscará cerrar la etapa de fichajes para centrarse en el plano futbolístico. Sumado a ello, los hechos ocurridos que desembocaron la separación de Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano, alteraron los planes de Pablo Guede, actual director técnico.

De acuerdo a información del periodista Kevin Pacheco, el próximo fichaje de Alianza estaría en Chile porque existe alto interés en contratar a Esteban Pavez, actual jugador de Colo Colo, quien fue parte de la pretemporada del ‘Cacique’ pero podría cambiar sus planes para llegar al Perú.

Pavez no es un jugador de poca experiencia porque ha paseado su fútbol por distintos países, incluyendo Emiratos Árabes Unidos donde tuvo la oportunidad de campeonar. Además, tiene nueve títulos con Colo Colo, incluyendo Supercopa del país sureño y torneos locales (5).

Esteban es altamente identificado con Colo Colo, club donde inició su carrera. Eso sí, también jugó en otros equipos de su país como Rangers y Unión Temuco. A mediados de 2017 firmó por Athletico Paranaense hasta julio de 2018 para volver a Colo Colo. Su experiencia en Emiratos Árabes fue con Al Nasr.

En la mayoría de ocasiones ha ocupado la posición de pivote, marcando un total de 377 partidos oficiales en esta posición. Como mediocentro acumula 26 duelos y de defensa central 11. Esta polifuncionalidad podría también influir en acelerar su fichaje.

De concretar su arribo a Alianza Lima, será el séptimo extranjero en el club y así cerrarán el mercado internacional. Por ahora, tienen a Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Federico Girotti, Mateo Antoni y Eryc Castillo como foráneos en la plantilla de la temporada 2026.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-0 al Inter Miami, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 30 de enero desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

