Tras la renovación de Néstor Gorosito como DT para la temporada 2026, Alianza Lima comenzó también a pensar en el plantel del siguiente ciclo. Se vienen días claves en tienda blanquiazul y se pudo saber que van por un tricampeón con Universitario: Paolo Reyna. El lateral por izquierda es una de las opciones para darle relevo a Miguel Trauco en este sector, sumado a que no ha tenido los minutos esperados con Jorge Fossati como DT.
Sin dudas, el año 2026 se verá marcado por la competitividad ya que el resto de clubes buscarán evitar la posibilidad de un tetracampeonato por parte de Universitario de Deportes. Alianza Lima, uno de sus principales rivales, comenzó a emprender la búsqueda de nuevas ‘fichas’ y miró hacia Ate.
De acuerdo a la información del programa ‘Desmarcados’, desde tienda blanquiazul buscan un lateral izquierdo como variante para Miguel Trauco. Por esta razón, “hablaron con el grupo que representa a Paolo Reyna para hacerle saber su interés por ficharlo”, pensando en la próxima temporada.