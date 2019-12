Los jugadores de Alianza Lima no ocultaron su frustración, tras perder el campeonato nacional. Uno de ellos fue Carlos Beltrán, quien redactó una sentida carta a los hinchas blanquiazules, pero también a Pablo Bengoechea, a quien agradeció por la oportunidad de brillar nuevamente.

“Aún tengo un nudo en la garganta", escribió Beltrán en una extensa carta que publicó en una ‘story’ de Instagram. “Hoy dejé mi corazón en la cancha, lamento que no haya alcanzado, pero me siento feliz de haber jugado con el alma en cada partido. No seré el mejor, ni el peor, pero di lo que más pude”, manifestó el volante de Alianza Lima.

Seguidamente, dedicó un sentido mensaje a Pablo Bengoechea, aunque también deslizó la posibilidad de una despedida. “Le agradezco al ‘profe’ por la confianza, por contar conmigo cuando nadie más lo hizo. ¡Gracias por permitirme ser parte de esto! Nos vemos pronto...”, finalizó.

Carlos Beltrán escribió una sentida carta en su cuenta de Instagram. (Captura)

► ¡Binacional es campeón de la Liga 1! Se impuso 4-3 en el global a Alianza Lima y Juliaca está de fiesta

Alianza Lima ingresó al campo con Federico Rodríguez y Adrián Balboa como únicos ‘puntas’, quienes buscaron las oportunidad de descontar en el acumulado de goles. Federico fue uno de los que tuvo más remates al arco, pero sin concretarse, mientras que el segundo apareció para generar situaciones de peligro.

Pese a perder 2-0 en Matute, Binacional se hizo con el título de la Liga 1, pues en la diferencia de anotaciones, se quedó con la ventaja por uno. Los dirigidos por Roberto Mosquera dieron la vuelta al estadio aliancista y celebraron con los hinchas que llegaron hasta Lima para verlos campeonar.

Beltrán mostró su pesar por caer en la final con Binacional. (Video: Eduardo Combe)

MÁS NOTICIAS