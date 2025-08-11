Carlos Zambrano vive un momento de estabilidad y satisfacción en Alianza Lima, donde su liderazgo y experiencia se han convertido en piezas clave del equipo. A sus 36 años, el defensor nacional ha demostrado vigencia en el más alto nivel, atrayendo miradas del extranjero y generando inquietud entre los hinchas blanquiazules ante la posibilidad de su salida. Sin embargo, el propio jugador aclaró cuál es su decisión: a pesar de recibir ofertas, incluso desde Alemania, ha elegido quedarse en el Perú. Según confesó, su comodidad en el país, su cercanía a la familia y su deseo de seguir aportando a Alianza Lima pesan más que cualquier contrato tentador fuera de nuestras fronteras.

En diálogo con Radio Ovación, el ‘Káiser’ fue directo: “He tenido muchas ofertas, incluso de Alemania por seis meses, pero me siento muy cómodo en el país, estoy muy feliz de estar en Alianza. No está en mi mente regresar al extranjero hoy en día”. Sus palabras calman las especulaciones y refuerzan el compromiso que mantiene con la camiseta blanquiazul.

La noticia no solo reconforta a la hinchada blanquiazul, sino que también refleja la confianza de Zambrano en el proyecto actual del club íntimo. En un mercado donde muchos futbolistas buscan retos fuera, él opta por permanecer en una liga que, según su propia evaluación, ha crecido en competitividad y condiciones en los últimos años.

“Hace cinco años, regresar al Perú era retroceder, pero hoy en día la liga está creciendo mucho. Si están regresando es por algo: es más competitiva, estamos peleando torneos internacionales y económicamente están mejor los equipos”, señaló. Una visión que coincide con la tendencia de varios seleccionados que han retornado para aportar experiencia al fútbol local.

¿Seguirá en la Selección Peruana?

En cuanto a su vínculo con la Selección Peruana, Zambrano aseguró que seguirá disponible para la ‘bicolor’ siempre que sea necesario. “Hace dos años pensaba que era mi última Eliminatoria, pero voy a estar para la Selección siempre que me necesite”, dijo, aunque también expresó su deseo de que las nuevas generaciones tomen la posta en la defensa nacional.

El sueño del ‘León’ Zambrano

Más allá de los objetivos inmediatos, el defensor reveló un sueño personal: jugar profesionalmente con alguno de sus hijos. “Sería una locura, pero ya tengo 36 y mientras mantenga un buen nivel seguiré. Si no, seré realista y daré un paso al costado”, contó.

Zambrano también se dio tiempo para destacar a sus compañeros de zaga en Alianza Lima, Erick Noriega y Renzo Garcés, quienes han tenido actuaciones sólidas en el torneo local. “Son buenos jugadores. Se han ganado su puesto en la selección y bien ganado. Jugar al lado de ellos me ayuda mucho”, reconoció.

Por ahora, el defensor blanquiazul no tiene planes de cambiar de camiseta. Sus declaraciones son una clara señal de que su prioridad está en seguir compitiendo en el país, consolidando el proyecto de Alianza Lima y disfrutando del fútbol cerca de los suyos, con la misma intensidad y compromiso que lo han caracterizado a lo largo de su carrera.

