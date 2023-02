La noche del último viernes volvió a ser muy movida para la Liga 1, tal como lo ha sido a lo largo de esta semana: la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió suspender el partido entre Alianza Lima y César Vallejo, alegando falta de garantías para la transmisión del mismo. Tras esta medida, el elenco trujillano mostró su disconformidad por lo sucedido a través de un comunicado.

Los ‘Poetas’ se dirigieron a la FPF y le solicitaron que tome las medidas pertinentes para que los clubes cumplan más normas y el campeonato se desarrolle con normalidad. Recordemos que el la ‘UCV’, a diferencia de Alianza Lima, sí aceptó el nuevo modelo de negocio para la transmisión de los partidos de la Liga 1.

“El Club Universidad César Vallejo solicita a la Federación Peruana de Fútbol tomar las medidas necesarias a fin que se garantice el estricto cumplimiento de las normas y el correcto desenvolvimiento de la competencia dado que estas situaciones perjudican tanto deportivamente como económicamente a los equipos que venimos actuando dentro del marco de la legalidad y en respeto de los estatutos vigentes”, se lee al comienzo del mensaje.

Del mismo modo, la entidad norteña se refirió a aquellos clubes que no han llegado a un acuerdo con la FPF al no aceptar a ‘1190 Sports’ como el acreditado para la televisación de los encuentros del campeonato: “El Club Universidad César Vallejo insta a los demás clubes profesionales a tomar las medidas necesarias a fin que estas situaciones no continúen sucediendo y sigan afectando el prestigio de la Liga 1″.

César Vallejo y su mensaje a la FPF tras la suspensión de su partido ante Alianza Lima. (Imagen: César Vallejo)

¿Cuál fue el argumento de la FPF?

Tras haberse comunicado con Alianza Lima para coordinar el ingreso de las cámaras y operadores de ‘1190 Sports’ –empresa que cuenta con la autorización para la transmisión de los partidos de la Liga 1–, la FPF no recibió la respuesta esperada en el plazo indicado. Por ello, al considerar que no existían las garantías suficientes para la transmisión del duelo, decidieron reprogramarlo.

“El Club Alianza Lima no brindó una respuesta a dicha carta en el plazo indicado en el documento, y a pesar de la apertura otorgada durante el día por parte de la FPF para que muestre una postura oficial, tampoco mostró disposición para otorgar las garantías para el correcto desarrollo y transmisión del partido”, señala el comunicado de la FPF.

Tres partidos suspendidos

El encuentro entre Alianza Lima y César Vallejo no será el único que tendrá que ser reprogramado por la FPF, sino también los que se iban a jugar en Cusco –Binacional vs. Sporting Cristal– y Arequipa –Melgar vs. Sport Boys–. Los clubes perjudicados han mostrado su malestar al considerar que esta medida del máximo ente rector del fútbol peruano ha sido arbitraria y va en contra de sus intereses deportivos.





