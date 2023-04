Alianza Lima se preparó para escribir una nueva historia esta temporada y lo viene haciendo. Está en la cima del Torneo Apertura (a seis jornadas de que este culmine), así como en su grupo en la Copa Libertadores (tras su última victoria ante Libertad de Paraguay. Si bien restan fechas por jugar, los victorianos saben que dependen de sí mismos para conseguir los resultados. Eso sí, contra lo que no deberían de pelear es frente a hechos ajenos a lo deportivo.

Aunque la expulsión de un jugador se puede dar por una falta grave o la acumulación de amarillas, lo que sucedió con Christian Cueva ha generado más de una controversia. Se sabe que no se puede faltar el respeto a los árbitros, ya que sería motivo de sanción, el problema es cuando no hay dicha falta y, pese a ello, aplican la roja. “Lo único que yo dije fue por qué dio ocho minutos, [...] no hay nada de malo”, dijo anoche Cueva a Movistar Deportes.

Con este argumento, el club ya ha manifestado su postura este lunes por medio de una carta a la Federación Peruana de Fútbol, mientras que por el lado de ‘Aladino’ solo espera que este acontecimiento sea considerado. “Espero que las cosas se tomen en cuenta. Yo pienso que tenemos que apelar este castigo”, indició a Radio Ovación, a su llegada a la capital. Incluso, aclaró que “no hubo comunicación con Diego Haro”, al término del cotejo.

Si bien el trago amargo permanecerá por un tiempo, el jugador y todo el plantel saben que no deben perder la concentración, pues le restan varios encuentros por disputar las siguientes semanas. “Vamos a tener un tiempo de respiro, porque descansamos la fecha que viene. Igual, hay que prepararnos para la próxima jornada de Copa Libertadores, que será un gran partido”, agregó el mediocampista.

Finalmente, Cueva no quiso asegurar si había un ‘ensañamiento’ con el cuadro blanquiazul, pero sí argumentó que “al sancionarme a mí injustamente o cualquier otro jugador, están yendo contra Alianza Lima directamente, no porque te diga que hay algo, pero en realidad son cosas que pasan y afectan al club”.

Este fin de semana, los íntimos tendrán una pausa, para luego prepararse con todo de cara a los encuentros contra Atlético Mineiro, por la tercera jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores (el próximo 3 de mayo), y ante Carlos A. Mannucci (el 7 del mismo mes), por la fecha 15 del Apertura.





