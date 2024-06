La semana pasada, Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, confirmó que Enderson Moreira no iba a continuar al mando del primer equipo, luego de perder el Torneo Apertura 2024 en la última jornada (Universitario alcanzó el primer certamen de la Liga 1). En la decisión también influenció la eliminación prematura de la Copa Libertadores ante Always Ready, un rival al que se le consideraba accesible. En medio de todo ello, el técnico brasileño utilizó sus redes sociales para despedirse de la institución ‘celeste’ y no dudó en agradecer a cada persona con la que trabajó en el primer semestre del 2024.

En su despedida, el estratega de 52 años también tuvo palabras para los aficionados rimenses. “Yo he sido informado sobre el fin de mi ciclo de trabajo y aquí estoy para expresar mis agradecimientos a Sporting Cristal, al equipo de futbolistas, a todo el staff y también a los hinchas, que siempre nos apoyaron, incluso en los momentos más difíciles”, apuntó.

“El equipo produjo mucho, el trabajo estuvo muy bien hecho y es triste que no hayamos ganado el título del Apertura por un simple detalle que ha sido una pequeña diferencia de un solo gol, pero el equipo está muy bien preparado y peleará duro en el Clausura. ¡Un fuerte abrazo a todos!”, añadió el extécnico de clubes como Bahia y Botafogo.

Al mando del club bajopontino, Enderson Moreira dirigió un total de 19 partidos oficiales, entre la Liga 1 y la Copa Libertadores 2024. Sus números fueron los siguientes: 14 triunfos y cuatro derrotas. En el Apertura lograron 40 puntos al igualar que Universitario de Deportes; sin embargo, quedaron en segundo lugar por apenas un gol de diferencia. Fue un golpe muy duro para los rimenses.

¿Qué nombres suenan en Sporting Cristal?

El periodista Mauricio Loret de Mola aseguró que Sporting Cristal ya se contacto con el entrenador uruguayo Gustavo Munúa, con experiencia en Nacional de Montevideo, Liga de Quito, Unión de Santa Fe y su último club fue el Real Murcia de España en 2023. Por otro lado, se conoció que el argentino Ramón Díaz también fue ofrecido al cuadro rimense y se encuentra libre tras su paso por Vasco da Gama.

Jorge Cazulo es otra alternativa que viene considerando Sporting Cristal. El uruguayo jugó nueve temporadas en la Florida, consiguiendo cinco títulos nacionales, y hasta hace poco fue técnico de la reserva. El propio presidente del club, Joel Raffo, confirmó en el programa Al Ángulo que “tiene muchísimo potencial. Es uno de los candidatos, sin duda, lo vamos a considerar”.

¿Cuándo comienza el Torneo Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se paralizó aproximadamente por un mes y medio debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la Bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR