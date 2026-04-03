Tragedia en Matute: confirman un fallecido tras accidente en banderazo, previo al clásico

Hinchas de Alianza Lima se hicieron presentes en el Estadio Alejandro Villanueva, como parte de la organización de un banderazo para alentar a los jugadores previo al clásico peruano que se disputará este sábado 4 de abril, frente a Universitario de Deportes. Sin embargo, lo que debió ser una fiesta, ha terminado en tragedia tras un accidente ocurrido en la tribuna sur que fue aperturada para los aficionados. Desde el MINSA y las unidades de bomberos, se ha confirmado la cantidad preliminar de personas heridas.

El lamentable suceso se originó por un violento tumulto masivo en las graderías del recinto deportivo. Mientras los fanáticos blanquiazules cantaban, se produjo un severo aplastamiento entre los propios asistentes, desatando el pánico total. Este mortal embotellamiento humano dejó el trágico saldo de un fallecido y decenas de personas afectadas.

En medio de la desesperación, empezaron a circular fuertes rumores indicando que una de las paredes de la tribuna había colapsado. Sin embargo, Marco Pajuelo, miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, salió al frente para desmentir categóricamente esta versión inicial y calmar la alarma general.

Las autoridades sanitarias y de rescate actuaron con muchísima rapidez ante la magnitud de esta dolorosa emergencia. El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) movilizó un total de ocho unidades, trabajando en estrecha y vital coordinación con los efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Los equipos de paramédicos lograron estabilizar a varios de los afectados en la explanada del estadio. Tras una rápida evaluación médica, un total de tres heridos de mayor consideración fueron trasladados de emergencia hacia las instalaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza para recibir atención médica.

El sistema de salud público ha activado sus protocolos de contingencia ante la cantidad de afectados. Las autoridades confirmaron que se mantiene una alerta máxima en el Hospital Nacional Dos de Mayo y otros establecimientos médicos cercanos para recibir y tratar a los demás heridos de este accidente.

El monitoreo de esta crisis sanitaria se mantiene activo minuto a minuto desde las altas esferas gubernamentales. El Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (COES Salud) continúa realizando el seguimiento exhaustivo y la coordinación oficial de toda la respuesta hospitalaria para garantizar la atención oportuna.

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