En el Estadio Monumental, Universitario vs. Alianza Lima se verán las caras por la novena tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión. ¡Se viene una edición más del clásico del fútbol peruano!

Universitario llega a este partido luego de empatar sin goles con Comerciantes Unidos, en el duelo válido por la pasada fecha 8 del Torneo Apertura. Si bien la ‘U’ tuvo grandes chances de gol, el portero Matías Córdova estuvo impecable e impidió la caída de su portería en varias oportunidades, protegiendo el empate valioso para las ‘Águilas de Cutervo’.

A poco para el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores –este miércoles 8 visitarán a Deportes Tolima en Ibagué–, los cremas no han mostrado un rendimiento consistente a lo largo de las últimas jornadas, provocando que la opinión pública, especialmente los hinchas, cuestionen la permanencia de Javier Rabanal en la dirección técnica.

En ese sentido, este pinta para ser un clásico decisivo en la interna de Universitario. Y es que si Alianza Lima da el golpe en el Estadio Monumental, no solo se mantendrá como líder del Torneo Apertura, sino también podría propinarle un cambio de timón al compadre.

Los íntimos, entre tanto, afrontan este encuentro después de vencer por 2-0 a Juan Pablo II College en Matute, con doblete de Eryc Castillo. Con 20 puntos, los dirigidos por Pablo Guede son líderes del primer certamen del año, superando a Los Chankas por diferencia de goles. La ‘U’, por su parte, se ubica cuarto con 15 puntos y está urgido de una victoria ante su gente.

Universitario vs. Alianza Lima: horarios del partido

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se disputará este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Universitario vs. Alianza Lima?

Este encuentro entre Universitario vs. Alianza Lima será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima en Colombia?

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima no tiene transmisión exclusiva para Colombia, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación peruana de L1 MAX a través del uso de una VPN, o comprando un paquete de la plataforma de Fanatiz.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima en Argentina?

El compromiso entre Universitario vs. Alianza Lima no tiene transmisión exclusiva para Argentina, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación peruana de L1 MAX a través del uso de una VPN, o comprando un paquete de la plataforma de Fanatiz.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima en Chile?

El clásico entre Universitario vs. Alianza Lima no tiene transmisión exclusiva para Chile, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación peruana de L1 MAX a través del uso de una VPN, o comprando un paquete de la plataforma de Fanatiz.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima en Ecuador?

El duelo entre Universitario vs. Alianza Lima no tiene transmisión exclusiva para Ecuador, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación peruana de L1 MAX a través del uso de una VPN, o comprando un paquete de la plataforma de Fanatiz.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima en Paraguay?

El clásico entre Universitario vs. Alianza Lima, a jugarse en el Estadio Monumental, no tiene transmisión exclusiva para Paraguay, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación peruana de L1 MAX a través del uso de una VPN, o comprando un paquete de la plataforma de Fanatiz.

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