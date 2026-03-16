Alianza Lima publicó un comunicado oficial en el que expresó su firme rechazo a cualquier manifestación de racismo dentro o fuera de las canchas. La institución blanquiazul señaló que este tipo de comportamientos no representan los valores del deporte ni del fútbol peruano. Además, reafirmó su compromiso con la igualdad, el respeto y la convivencia dentro del deporte.
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