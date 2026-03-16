Alianza Lima se pronuncia en contra del racismo tras lo sucedido en el Monumental. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima se pronuncia en contra del racismo tras lo sucedido en el Monumental. (Foto: Alianza Lima)

publicó un oficial en el que expresó su firme rechazo a cualquier manifestación de dentro o fuera de las canchas. La institución blanquiazul señaló que este tipo de comportamientos no representan los valores del deporte ni del fútbol peruano. Además, reafirmó su compromiso con la igualdad, el respeto y la convivencia dentro del deporte.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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