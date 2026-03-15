Universitario de Deportes emitió un comunicado oficial tras el presunto acto de racismo ocurrido en los minutos finales del partido ante UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura. La institución merengue aseguró que condena “sin matices cualquier acto de discriminación” y reafirmó su compromiso con la lucha contra el racismo en el fútbol.

El incidente se produjo en el Estadio Monumental cuando, a pocos minutos del final del encuentro, el árbitro activó el protocolo contra el racismo. Esto ocurrió tras la denuncia de un futbolista del conjunto cajamarquino, quien señaló haber recibido insultos provenientes de la tribuna durante el desarrollo del compromiso.

Comunicado de Universitario tras lo sucedido en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)

En su pronunciamiento, el club crema indicó que respalda plenamente los mecanismos establecidos para prevenir y erradicar este tipo de conductas. Además, señaló que colaborará con cualquier investigación que se realice sobre el caso y pondrá a disposición todo el material audiovisual disponible para esclarecer los hechos.

Asimismo, Universitario explicó que la zona señalada corresponde a la Tribuna Familiar Sur del estadio. Según el club, este sector está destinado principalmente a la asistencia de familias, con presencia habitual de niños, adultos mayores y público general que acude al recinto para disfrutar del espectáculo deportivo.

La institución también señaló que en los videos que circulan públicamente no se observan expresiones racistas. Desde su perspectiva, el ambiente que se aprecia corresponde a la tensión propia de un penal cobrado en tiempo adicional, situación que generó reacciones intensas por parte de los hinchas presentes.

Otro de los puntos destacados en el comunicado es que las manifestaciones de los jugadores deben evaluarse dentro de un debido proceso. En ese sentido, el club considera que los hechos deben determinarse a partir de evidencia objetiva y verificable antes de emitir cualquier conclusión definitiva.

Desde la administración del club también se explicó que el árbitro activó el protocolo luego de que un futbolista de UTC denunciara el supuesto insulto. Incluso se indicó que el juez principal no habría escuchado directamente la expresión racista, sino que procedió de acuerdo al protocolo tras la acusación del jugador afectado.

Finalmente, Universitario reiteró que, de comprobarse algún acto discriminatorio tras una investigación transparente, aplicará las sanciones internas correspondientes. El club sostuvo que la lucha contra el racismo debe comenzar dentro de las propias instituciones del fútbol.

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