Universitario de Deportes, en medio de un partido complicado en el Estadio Monumental, venció por 2-0 a UTC y se metió en la pelea por el Torneo Apertura 2026. Con goles de Lisandro Alzugaray y Alex Valera, los cremas impusieron condiciones en casa y se mantienen entre los primeros lugares. En medio de eso, Franco Velazco, administrador provisional del club, salió al frente para dejar las cosas claras sobre diversos temas, entre ellos, la sanción a Jairo Concha y Javier Rabanal, quienes fueron suspendidos entre dos y cuatro fechas, respectivamente.

En lo que respecta al desarrollo del partido, Velazco valoró el gol de Alex Valera en la etapa complementaria, no solo porque permitió que la ‘U’ obtenga dos goles de ventaja en la parte final del compromiso, sino también por la efectividad de este frente al arco rival. En esa misma línea, explicó lo que pasó en los minutos finales del compromiso.

Sucede que antes del penal a favor de la ‘U’, el árbitro Michael Espinoza activó el protocolo antirracista en pleno partido. Según lo que señalaron en la transmisión de L1 MAX, habría ocurrido un insulto racista desde la tribuna. Para Velazco, el protocolo se inicia por lo dicho por los jugadores del cuadro cajamarquino.

“Lo que me cuenta a mí Valera es que, a la hora de patear el penal, la tribuna pide al ‘Tunche’ y en ese momento uno de los jugadores de UTC se acerca al árbitro y dice que le están diciendo un término racista, y Valera se le acerca y le dice ‘no, están diciendo esto’. Entonces el árbitro, por el dicho de UTC, inicia el protocolo. El árbitro no escucha nada, es porque el jugador de UTC le hace saber”, afirmó.

En otro momento de la charla, habló sobre las suspensiones a Jairo Concha y Javier Rabanal, quienes no estuvieron en el 2-0 sobre UTC. “Nosotros hemos dicho en varias oportunidades. Esto va a sentar un mal precedente para el campeonato. Aquí los periodistas, los medios de comunicación están enfocando el tema si Concha, Fara o Rabanal dijeron algo. Eso no está en tela de juicio”, comenzó.

En esa misma línea, señaló: “En este caso la Comisión (CD-FPF) se pronuncia con una jurisprudencia anterior y abre la puerta para que cualquier equipo a nivel de todo el país puedan presentar reclamos por situaciones que se presentan en otros encuentros”.

Universitario venció por 2-0 a UTC en el Estadio Monumental. (Foto: GEC)

Franco Velazco dejó en claro que Universitario tomará su postura respecto a este tipo de situaciones, actuando tal como están actuando con ellos, en referencia a la denuncia que hizo Alianza Lima previo a la sanción de la CD-FPF.

“Lo que vamos a hacer es accionar de la misma forma como están accionando con nosotros. No creo que haya alguien que pueda sentirse afectados si tomamos acciones por los mismos actos que están contemplados en el reglamento. Estamos en condiciones iguales todos los equipos para empezar a presentar reclamos”, precisó.

“Independientemente de las discrepancias que tenemos con la gente de Sporting Cristal que es un rival importante, a raíz del tema de los micrófonos tuvimos un par de llamadas y el tema quedó ahí, pero aparece Alianza Lima presentando un reclamo y abriendo una caja de pandora”, añadió sobre el diálogo que tuvo la ‘U’ con los directivos de Sporting Cristal.

En ese sentido, el administrador de Universitario sentenció: “Lo que vamos a presentar es una carta pidiendo que se destituya esta comisión y solicitando que los clubes de fútbol, de manera democrática, escojan a los miembros de la comisión como se solía hacer en el tema de la Asociación. Ya no le podemos echar la culpa a la FPF, ahora somos los clubes los que manejamos nuestra Liga”.

Franco Velazco cuestionó al decisión de la CD-FPF. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a UTC, Universitario volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de marzo a la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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