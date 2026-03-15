Los rumores sobre la posible salida de Paulo Autuori de Sporting Cristal generaron gran revuelo en los últimos días. Tras la clasificación del cuadro rimense a la fase de grupos de la Copa Libertadores, distintas versiones señalaban que el técnico brasileño habría decidido dejar su cargo. Sin embargo, el propio entrenador salió al frente para aclarar la situación.

En la previa de un encuentro por el Torneo Apertura, el estratega fue consultado sobre estos comentarios. En un primer momento evitó profundizar en el tema y prefirió enfocarse en lo deportivo. Autuori sostuvo que actualmente es común que circulen versiones sin confirmar y remarcó que lo importante era el partido y el rendimiento del equipo.

No obstante, tras el compromiso, el entrenador brasileño sí decidió pronunciarse con mayor firmeza. Durante la conferencia de prensa posterior, dejó clara su incomodidad por la difusión de rumores sobre su continuidad en el club celeste. Según indicó, muchas de esas versiones no tienen sustento.

El técnico fue especialmente duro con quienes difundieron la información. Autuori señaló que algunos de los que hablan sobre su futuro no son periodistas y cuestionó su trayectoria profesional.

“Estos no son periodistas, son blogueros que no han ganado nada en su vida profesional”, manifestó el entrenador brasileño al referirse a quienes afirmaron que dejaría el club.

Los rumores sobre su posible renuncia surgieron poco después de la serie que Sporting Cristal disputó frente a Carabobo en la fase previa de la Libertadores. Incluso se llegó a señalar que el técnico estaba incómodo con algunas situaciones dentro del club, lo que alimentó las especulaciones sobre su continuidad.

Sin embargo, diversas informaciones posteriores confirmaron que el entrenador brasileño no presentó ninguna renuncia y continúa al mando del conjunto rimense. De hecho, el club sigue trabajando con normalidad bajo su dirección pensando en los próximos desafíos del campeonato local y el torneo continental.

De esta manera, Paulo Autuori ratificó que continuará al frente de Sporting Cristal mientras el equipo se prepara para afrontar en simultáneo la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Liga 1 de Perú. El técnico confía en mejorar el rendimiento del plantel y competir a un mejor nivel en los próximos compromisos de la temporada.

TE PUEDE INTERESAR