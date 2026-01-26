ADT se alista para la temporada 2026. (Foto: ADT)
El cuadro tarmeño incorporará a sus filas a un delantero argentino con amplia experiencia en Sudamérica. Además, tuvo la oportunidad de ser campeón internacional con Independiente del Valle.

Jonathan Bauman campeón la Copa Sudamericana con Independiente del Valle. (Foto: Difusion)
Noticia en desarrollo...

