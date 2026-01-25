Cargar con un apellido ilustre en el fútbol peruano puede ser una mochila pesada o un impulso constante para superar la historia escrita, y en el caso del atacante de Sport Huancayo, la elección ha sido clara desde el primer día que pisó una cancha. Piero Magallanes no solo lleva en la sangre el talento de su padre Álex, sino también esa hambre de gloria que hoy lo impulsa a buscar su propia revancha personal con Universitario y a soñar despierto con un llamado a la Videna. En una charla exclusiva, nos abre las puertas de su intimidad para confesar cómo transforma la presión del legado familiar en combustible para sus goles, revelando los sacrificios detrás de su presente y los objetivos para esta Liga 1 2026.

Relatando momentos en los que recuerda sentir la pasión del fútbol desde muy pequeño, el jugador de 24 años cuenta como iba a ver a su papá jugar, entrenar y a la par educarse en el deporte rey. Confesando que vivir esas experiencias fue el principal motor para llegar hasta donde está, junto a sus hermanos pero también reconociendo el peso del legado familar.

-¿En qué momento, en toda esa infancia o adolescencia, es que te das cuenta de que el apellido Magallanes representaba algo fuerte dentro del fútbol peruano?

Yo creo que ya cuando comencé a jugar Federación, o sea los torneos infantiles, ya era un poco pesado a veces también, tanto para mí como para mis hermanos porque nos comparaban mucho con mi papá, pero ya con el tiempo lo pudimos llevar, así que yo creo que de repente a los 13, 14 años, ahí fue donde me di cuenta que el apellido pesaba también.

-Y en esa competencia interna, por así decirlo, contigo y tus hermanos, con Alex, con Luis, ¿Quién era el que más se picaba por ahí en esa competencia que se generaba?

Yo creo que el más picón de todos es mi papá, pero de mis hermanos, Alex es el más picón, Luis es un poco más tranquilo, más relajado, yo también soy bastante picón la verdad, pero yo creo que el más picón es Alex.

-Pero me decías que tu papá está en otro nivel...

Mi papá es piconazo, mi papá no puede perder, él gana o empata, nunca pierde.

Piero Magallanes junto a sus hermanos, Alex y Luis. (Foto: @pieromaga10)

-Y justamente hablando de tu papá, él jugó en la U, jugó en Huancayo, justo los clubes que también van marcando tu carrera, ¿Cómo es compartir eso y también qué historias de repente te contaba a ti de los clubes de los que has formado parte?

La verdad que bastante bonito, bueno en la U no me tocó debutar, pero el poder estar en la U y vivir la experiencia crema es bien bonito. Después venir aquí a Huancayo, también donde jugó mi papá, creo que es bonito para mí y para mi familia también. Mi papá el año pasado vino a verme jugar. Igual yo converso con él siempre, todos los días, así que cada experiencia, cada vivencia que me pasa se la cuento y él me aconseja desde lo que él ha vivido. Así que es bastante bonito de ese lado.

-¿Qué crees que de repente faltó en ese momento para que Piero Magallanes logre meterse al primer equipo y debutar de manera profesional?

La verdad no sé, el año que yo me voy a préstamo a Coopsol, me dijeron que iba a ser parte del primer equipo, pero después no sé por qué no se dio. De ahí me salió un préstamo para ir a AUDH, que estaba en primera en ese momento, no me dejaron salir por el hecho de que iban a contar conmigo. Pero al final no se dio, no sé por qué razón, y ahí me terminé yendo a Coopsol.

Piero Magallanes formó parte de Universitario desde el 2019. (Foto: Torneo de Reservas)

-Para el año 2023 llegas a Comerciantes, salen campeones, en una plaza difícil, que se volvió también muy importante para tu carrera, ¿Qué es lo que de repente más recuerdas de ese paso por Comerciantes?

Yo creo que ese año fue muy, muy bonito. El grupo era excelente, había demasiadas personas buenas. Había poca gente mayor, estaba Santamaría, estaba Zen, que nos apoyaban bastante a los menores. Bueno, estaba también el Profesor Silvestre, que lo conozco yo desde los 17 años, que me convocó a la Selección, que ahí estuvo en Coopsol también. Yo creo que lo mejor de ese año fue el grupo, el grupo estaba muy unido. La ciudad también, bueno, no había muchas cosas, pero era bastante linda, nos permitía estar siempre juntos. Entonces, se pudo lograr el ascenso, que era lo que todos queríamos, y bueno, yo que era lo que quería, que era poder jugar Liga 1. Así que yo siento que ese año fue, hasta ahora, uno de los mejores, si es que no es el mejor de mi carrera en el fútbol.

-Ya para esta última temporada que ha pasado, 2025, das el salto a Huancayo, que dentro de todo es un equipo que tiene más experiencia ya dentro del fútbol profesional, que incluso ha tenido chances de disputar torneos internacionales. ¿Cómo fue ese paso a llegar al equipo huancaíno?

Fue lindo. Después del 2024, la verdad que tuve varias opciones, pero conversando con mi papá decidimos que Huancayo era la mejor. Al principio fue complicado porque no me tocó salir en lista, no me tocó jugar, me tocó jugar muy poco, pero creo que me ayudó a ser más fuerte mentalmente sobre todo, y bueno, al final cerrar el año de buena manera. Si bien no logramos el objetivo grupal que era clasificar a una copa, creo que nos quedamos por poquito, y yo siento que el año para mí fue bastante bueno.

-¿Y ahora con qué predisposición inicias este 2026? Porque van a estar al mando del profe Mosquera, que no es fácil, por así decirlo, hay que tratarlo bien, hay que ganárselo también al profe Mosquera, entonces, ¿con qué proyección te ves para este año?

La verdad que el comando técnico que ha llegado ahora es muy bueno, el profe Mosquera es bastante cercano también. Bueno, con la predisposición de siempre, creo yo, de querer lograr objetivos grupales primero del equipo para acabar en lo más alto, y mi objetivo personal es poder hacer muchos más goles que la temporada pasada y poder ganarme un lugar en el equipo titular.

Piero Magallanes juega en Sport Huancayo desde el 2025. (Foto: @pieromaga10)

-Con tu llamado a la Selección Peruana, y el gol que se hace viral, es donde tu nombre se volvió a vincular con Universitario, para ya el primer equipo, ¿te llamó alguien de Ate en ese momento?

La verdad no, no se comunicaron conmigo, por ahí se dicen muchas cosas, que no quise ir o que me llamaron y la verdad que no, no se comunicaron conmigo en ningún momento, así que las cosas que se dicen que no quise ir o que me llamaron no son ciertas.

-Renovaste con Huancayo hasta el 2027 me parece, ¿verdad?

Sí, yo tengo contrato hasta el 2027.

-Pero si en algún momento se da la oportunidad en que ambos clubes se pongan de acuerdo y que esta vez sí haya un llamado real de Universitario, ¿habría la disposición de tu parte para llegar?

Sí, claro, no lo pensaría tanto.

-¿Eres hincha de la U?

No, no soy hincha de ningún equipo, pero sí como que me dejo llevar un poco más por el hecho de que estuve ahí y porque tengo la espina de no haber debutado, entonces tengo una cosita ahí que me falta saldar.

-Claro, y me imagino que es significativo también, ¿no? Por todo lo que rodea a tu familia, por lo que hizo tu papá también en el club...

Sí, igual yo quiero llegar a un equipo grande, sea Alianza o Cristal, pero hoy siento que tengo una revancha con Universitario.

-Y ahora, para ir cerrando, y no vale que me digas ser campeón con Sport Huancayo, pero en lo personal, ¿Cuál es la principal meta que de repente, de acá a fin de año podemos volver a hablar y que me digas, cumplí con esto?

Como te digo, yo entreno y pienso siempre en la Selección, así que creo que mi objetivo principal es poder ser llamado, y si no es ese, es poder marcar 10 goles.

-10 goles. Esa es la promesa de Piero Magallanes para Sport Huancayo, entonces, para todos los que van a estar viendo.

Más de 7 goles vamos a ver, 10 goles no sé (risas).

