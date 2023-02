La suspensión del partido entre Alianza Lima y César Vallejo ha traído cola, como presumiblemente iba a pasar. Este sábado el equipo de La Victoria publicó un contundente comunicado hacia la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sentando su posición sobre lo sucedido hace unas horas, además de rechazar el accionar que ha tenido últimamente el máximo ente rector del fútbol peruano.

Los ‘Íntimos’ se mostraron en contra de las atribuciones que viene tomando la FPF, pues ya son tres los partidos que no se jugarán en la sexta jornada del Torneo Apertura 2023: además del que se iba a jugar hoy en Matute, el Binacional vs. Sporting Cristal y Melgar vs. Sport Boys serán reprogramados. Así, pues, los victorianos consideran que los argumentos para estas decisiones no son válidos.

“Rechazamos tajantemente la prepotencia con la que la FPF viene manejando la Liga 1, priorizando temas políticos, que carecen de legalidad, y que además afectan el bienestar de todo el sistema del fútbol peruano”, señala Alianza Lima.

“Cuestionamos los argumentos de la FPF para reprogramar el partido (ante César Vallejo), aduciendo falta de medidas necesarias para preservar la integridad y seguridad de todos los asistentes, cuando el club simplemente defiende sus derechos institucionales al no dejar ingresar a ‘1190′, pues no existe un acuerdo comercial entre las partes”, añaden.

La institución victoriana claramente está en contra del accionar que ha tenido la FPF a lo largo de las últimas semanas, por lo que señalaron que agotarán “todas las vías legales para hacer justicia, tal como se tiene planteado en su estrategia inicial, y no aceptaremos la violación del reglamento de la Liga 1″.

Alianza Lima se dirigió hacia la FPF por la suspensión de su partido ante César Vallejo. (Imagen: Alianza Lima)

¿Cuál fue el argumento de la FPF?

Tras haberse comunicado con Alianza Lima para coordinar el ingreso de las cámaras y operadores de ‘1190 Sports’ –empresa que cuenta con la autorización para la transmisión de los partidos de la Liga 1–, la FPF no recibió la respuesta esperada en el plazo indicado. Por ello, al considerar que no existían las garantías suficientes para la transmisión del duelo, decidieron reprogramarlo.

“El Club Alianza Lima no brindó una respuesta a dicha carta en el plazo indicado en el documento, y a pesar de la apertura otorgada durante el día por parte de la FPF para que muestre una postura oficial, tampoco mostró disposición para otorgar las garantías para el correcto desarrollo y transmisión del partido”, señala el comunicado de la FPF.

Tres partidos suspendidos

El encuentro entre Alianza Lima y César Vallejo no será el único que tendrá que ser reprogramado por la FPF, sino también los que se iban a jugar en Cusco –Binacional vs. Sporting Cristal– y Arequipa –Melgar vs. Sport Boys–. Los clubes perjudicados han mostrado su malestar al considerar que esta medida del máximo ente rector del fútbol peruano ha sido arbitraria y va en contra de sus intereses deportivos.





