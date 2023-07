En las últimas horas, como si se tratase de un reguero de pólvora, circuló el rumor de que Carlos Zambrano era otro de los futbolistas del plantel de Alianza Lima que había quedado fuera de la relación de futbolistas concentrados para el partido con Deportivo Municipal; sin embargo, Depor pudo conocer que el ‘Kaiser’ sí está en la concentración de Matute con los jugadores que fueron convocados por Salas en la búsqueda de estos tres nuevos puntos en la Liga 1 Betsson. Eso sí, el central de 33 años de edad, que no jugó por estar sentido en la derrota por goleada ante Athletico Paranaense por la última fecha del grupo G de la Copa, no es fijo que vaya a quedar en la lista final de 18 o que pueda comenzar el juego ante los once del cuadro de ‘La Academia’.

‘Chicho’ y el once que usará ante Municipal

Quien sí es muy posible que pueda comenzar el juego es el volante interior Jairo Concha, pues a medida de que tiene más oportunidades de jugar, se viene encontrando poco a poco con el nivel que lo hizo uno de los pilares en la conquista del campeonato 2022, una etapa en la que se le recuerdan partidos memorables como el clásico con Universitario en el Monumental, donde tuvo la chance de marcar un doblete y de convertirse en el eje del cuadro dirigido aquella vez por el argentino Carlos Bustos. Concha, el futbolista que heredó el dorsal número 10 de Jefferson Farfán, el pasado 23 de junio jugó en la victoria de Alianza Lima ante Atlético Grau por el comienzo del Torneo Clausura y Matute se rindió ante su juego. ‘Chicho’, con toda esa experiencia, está pensando ratificarlo con la seguridad de que guiará al once rumbo a su segunda victoria del Clausura.

En la búsqueda de ese juego vertical y asociativo que por ratos se mira en el cuadro de La Victoria, otro futbolista importante en el esquema de juego del entrenador es el volante interior Jesús Castillo, quien ha sido catalogado por la crítica deportiva como uno de las mejores apariciones del campeón peruano tanto en la Liga 1 como en la última edición de la Libertadores. ‘Chicho’ lo viene utilizando como volante interior por la izquierda -por la derecha está Jairo Concha- y junto a Josepmir Ballón, el volante tapón del equipo. Es uno de los encargados de armar las jugadas de ataque y de neutralizar la ofensiva del cuadro rival por medio de la pierna fuerte o cometiendo una falta lejos del terreno propio. Por las bandas, como si se tratara de dos aviones Mirage, Bryan Reyna y Franco Zanelatto tratarán de imponer el ida y vuelta con regularidad.

Ángelo Campos en el arco; Edinson Chávez, Pablo Míguez, Santiago García y Ricardo Lagos, en la defensa; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Jairo Concha, en la volante; y Franco Zanelatto, Bryan Reyna y Hernán Barcos, en el ataque, es el equipo en un sistema 4-3-3 que probablemente comience en el juego desde las 8 y 30 de la noche ante Deportivo Municipal en el marco de la jornada 2 del Torneo Clausura, a jugarse en el Estadio Nacional. ‘Chicho’ completará su nómina con un par de jugadores de la Reserva -los Sub 20 están en la Libertadores- y definirá entre Jhosenffer Yllescas, Adriano Neciosup, Anghelo Agurto y Jonathan García. ‘Muni’, el rival de turno, será difícil. Tiene problemas económicos e institucionales, pero, en la Liga 1, son unos guerreros: últimamente ganaron tres veces al ‘hilo’, dos de visita.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR