La salida de Jairo Concha ya es cosa del pasado en Alianza Lima. Es necesario voltear la página y enfocarse en lo realmente importante: el armado del plantel 2024. Como se sabe, los íntimos quieren a un volante nacional de corte ofensivo y recientemente salió el nombre de Sergio Peña, quien juega en el Malmö de Suecia. El interés en el futbolista de 28 años es real, pero hasta ahora no pasa de eso. Y si el cuadro blanquiazul lo quiere, deberá tomar en cuenta no solo el tema económico, que es alto, sino también el pasado reciente. No sería la primera vez que apuestan por repatriar a un futbolista del exterior. ¿Cómo le fue en anteriores casos?

Con malos antecedentes Tomando como referencia los últimos dos años (2022 y 2023), Alianza Lima apostó por traer a Cristian Benavente (Egipto) y Paolo Hurtado (Turquía) hacia la Liga 1. En ambos casos, los futbolistas no lograron tener buenos desempeños y, más allá de representar una inversión importante al tratarse de jugadores con experiencia en fútbol internacional, no tuvieron continuidad ya sea por nivel futbolístico en el caso del ‘Caballito’, o por lesiones en el caso del ‘Chaval’. Hacia la siguiente temporada, se culminó el vínculo con Hurtado y con Benavente se continuó con su recuperación, pero no sumó ningún minuto de juego. En 2023, los planes fueron más ambiciosos aún, ya que se trató de futbolistas determinantes en los últimos procesos de la selección peruana y de gran renombre: Carlos Zambrano (Argentina), Christian Cueva (Arabia Saudita) y Gabriel Costa (Chile). En estos tres casos, el que tuvo mayor continuidad fue el zaguero central nacional; sin embargo, hacia final de la temporada, su nivel físico decayó notablemente y esto le ha valido que el club quiera rescindirle el contrato pese a que su vínculo vence en finales del 2024. En el caso de Cueva, el futbolista no llegó a disputar muchos encuentros y, más bien, protagonizó actos de indisciplina que lo sacaron del club para el siguiente año. Para muchos hinchas, significó una gran decepción considerando el elevado costo de su sueldo y lo poco que trascendió en el equipo. En tanto Costa, tuvo desempeños intermitentes, pero tampoco se ganó un espacio en el once titular. Al contrario, fue visto como pieza de recambio. Continuará en el 2024 con la apuesta de que pueda ser más protagonista que en la temporada anterior. Cabe recordar que el hecho de repatriar futbolistas desde clubes extranjeros deberían implicar un margen de error menor considerando que son grandes inversiones en jugadores con recorrido que, en caso de jugar en la liga nacional, deberían marcar la diferencia y ser determinantes en sus respectivos equipos. En el caso de Alianza Lima, sus últimos repatriados no dieron el resultado esperado. ¿Sergio Peña a Alianza Lima? Hasta donde se conoce, el interés de Alianza Lima por el volante nacional es una realidad; sin embargo, todavía no se ha extendido una oferta formal. El futbolista de 28 años tiene contrato con Malmö de Sueca hasta finales del 2024 y no se ha hablado de su renovación, por lo que su desvinculación del club tendría que ser el primer paso para que llegue a La Victoria. También está la opción de solicitar el préstamos del jugador, aunque su elevada cotización también sería un problema, En la presente temporada, Peña disputó 29 partidos, logró continuidad y su equipo salió campeón nacional de la liga de Suecia. En tanto a su posible lugar en Alianza Lima, de llegar, el futbolista deberá competir el puesto con otros jugadores como Adrián Arregui, Jesús Castillo (aunque de corte más defensivo), Catriel Cabellos y Gabriel Costa. Sin embargo, la planificación es que se utilice uno de los dos cupos de extranjeros restantes en un futbolista que pueda hacer de ‘10′ en el equipo, esto tras la salida reciente de Jairo Concha.

