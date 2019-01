Alianza Lima: conoce los precios de las entradas para la 'Noche Blanquiazul'

Alianza Lima anunció la venta de entradas para la "Noche Blanquiazul" y pidió a sus hinchas llenar la casa. El encuentro de preparación de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores , se jugará el miércoles 30 de enero a las 7:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

La venta de entradas se realizará través de la web de Passline. Para socios y abonados (Torneo de Verano, Apertura y Clausura) será hasta el sábado a medianoche. El domingo a las 8:00 a.m. se iniciará la venta para el público en general.

Alianza Lima informó que por disposición de las autoridades, quien no presente su entrada correspondiente al número de su DNI no ingresará al estadio. No olvides, el número del DNI debe coincidir con el que presentes al momento de ingresar al estadio.

Los íntimos jugarán dos encuentros con Barcelona. El sábado 26 se jugará el partido de ida en Ecuador y la vuelta en Matute el miércoles 30, fecha en la que Alianza Lima presentará su plantel 2019 para la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Alianza Lima: conoce los precios de las entradas

