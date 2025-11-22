La atención del hincha de Alianza Lima está puesta en lo que sucederá este domingo en Matute frente a UTC, en un partido clave por la fecha 19 del Torneo Clausura. Sin embargo, en las oficinas de La Victoria, el partido que se juega es otro: el de la planificación 2026. Con la clasificación a la Copa Libertadores ya asegurada, las altas esferas del club ‘blanquiazul’ han decidido no perder tiempo y ya trabajan en un fichaje de jerarquía internacional que daría un salto de calidad al plantel.

La noticia del mercado de pases llegó a través del periodista Kevin Pacheco, quien reveló que Alianza Lima tiene negociaciones muy avanzadas para incorporar a sus filas a un nombre de peso en el continente: Darwin Machís. El actual delantero de la Selección de Venezuela se perfila como el gran refuerzo para la ofensiva íntima de cara a la siguiente campaña.

El perfil de Machís encaja con la búsqueda de delanteros que pretende el club. El futbolista de 32 años cuenta con una vasta experiencia internacional, habiendo jugado hasta la última temporada en el Real Valladolid de la primera división de España.

Darwin Machís jugó recientemente en la Selección de Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas. (Photo by Federico Parra / AFP)

Además, es un rostro habitual en las convocatorias de la ‘Vinotinto’, defendiendo a su país en las últimas Eliminatorias Sudamericanas y copas continentales. Incluso, en uno de los duelos con la Selección Peruana de este último proceso, logró marcar el gol que le dio un punto a su equipo.

Actualmente, Machís milita en la Universidad Central de Venezuela, pero su situación contractual es favorable para los intereses victorianos. Según la información, el atacante llegaría a Matute en calidad de jugador libre, siempre y cuando las negociaciones, que ya están en curso y bien encaminadas, lleguen a buen puerto en los próximos días.

En lo futbolístico, su incorporación ofrecería variantes importantes al comando técnico. Machís se desempeña principalmente como extremo, aprovechando su velocidad y desborde, pero también tiene la capacidad de jugar como mediapunta en ofensiva, aportando gol y asistencia.

Sin embargo, su llegada tendría una consecuencia inmediata en la conformación de la plantilla actual. Al ocupar plaza de extranjero, el arribo del venezolano provocaría obligatoriamente la salida de uno de los futbolistas foráneos que actualmente integran el plantel de Alianza Lima, una decisión que la gerencia deportiva deberá tomar para hacer espacio a este fichaje “bomba”.

¿Quiénes ya renovaron con Alianza Lima?

En cuanto a la evaluación de los extranjeros en Alianza Lima para el próximo año, el único confirmado es el ecuatoriano Eryc Castillo, quien renovó hasta 2028. El boliviano Guillermo Viscarra y el también ecuatoriano Fernando Gaibor tiene contrato por una temporada más y serán evaluados tras el último duelo. Por otro lado, Pablo Ceppelini, Alan Cantero y Guillermo Enrique podrían no continuar en 2026, aunque la última palabra la tendrá Néstor Gorosito.

En cuanto a otras posiciones de la cancha, Hernán Barcos parece que se despide de los ‘íntimos’. Mientras que, Paolo Guerrero por su parte, manifestó que primero espera culminar el Torneo Clausura para luego definir su futuro, aunque su deseo también es jugar un año más.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTV, en el partido válido por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR