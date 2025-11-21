En la antesala del último partido del Torneo Clausura, Universitario de Deportes emprendió su viaje con la consigna de cerrar la temporada, y entre los jugadores que tomaron la palabra apareció Edison Flores. El ‘Orejas’, uno de los referentes del plantel crema, dejó varias reflexiones sobre lo que vive el equipo en este cierre de año, pero también se detuvo en un tema que ha generado conversación en las últimas semanas: las críticas hacia Jairo Concha tras su actuación con la selección peruana ante Chile. El ‘orejas’ pidió paciencia y recordó que no es sencillo adaptarse a la Bicolor cuando recién se empieza a sumar minutos.

Flores habló en la previa del encuentro ante Los Chankas, un duelo que el plantel crema quiere afrontar con la misma intensidad mostrada en gran parte del Clausura. El delantero aseguró que el equipo no bajará la guardia, pues sienten la responsabilidad de finalizar la campaña con una muestra más de su estabilidad futbolística y su compromiso por defender el tricampeonato.

Con el grupo concentrado y ya pensando en el viaje, el ‘Orejas’ fue consultado por el momento de Concha, quien estuvo en el centro de la conversación pública tras el error que originó el gol chileno en el duelo de la última fecha FIFA. Las críticas se hicieron notar en redes y programas deportivos, lo que llevó a que varios compañeros salieran en su defensa.

Al ser interrogado, Flores dejó en claro que para él el volante crema tiene un potencial enorme y que el episodio vivido con la selección debe ser tomado como parte del proceso natural de cualquier futbolista que empieza a ganar continuidad internacional. “Jairo para mí es un jugadorazo. Son sus primeros partidos en la selección, es normal”, señaló, recordando que a él mismo le costó adaptarse cuando recién debutó con la Bicolor.

El atacante también subrayó que, más allá del ruido externo, dentro del plantel crema existe plena confianza en Concha. Explicó que, incluso antes de la fecha FIFA, el mediocampista venía siendo uno de los jugadores más consistentes del torneo y que esperan que pueda cerrar este fin de semana con otra actuación sólida. Para Flores, la clave está en que mantenga la fortaleza mental y no permita que las críticas condicionen su desempeño.

Además, el delantero aprovechó para destacar la importancia de generar un entorno de apoyo dentro del fútbol peruano, especialmente para aquellos jugadores que empiezan a tener protagonismo con la selección. Comentó que la adaptación al ritmo internacional no es inmediata y que, en ese proceso, la confianza del equipo y del comando técnico es determinante para que los futbolistas logren consolidarse.

Jairo Concha. (Foto: Getty Images)

Flores también fue consultado por la situación actual de la Bicolor y la necesidad de definir pronto al nuevo entrenador. Sin descartar nombres, señaló que el futuro técnico debe llegar con una idea clara que permita construir una base competitiva y dar confianza a quienes empiezan a ganar espacio. “Ojalá venga pronto alguien con una idea que ayude al grupo”, mencionó.

Respecto a la posibilidad de que Manuel Barreto tome el mando de la selección, Flores evitó profundizar y afirmó que esa decisión corresponde exclusivamente a las autoridades. Sin embargo, insistió en que el próximo comando técnico debe apostar por un proceso que valore tanto el rendimiento como la continuidad de los convocados.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportivo Garcilaso y afrontar el parón por la fecha FIFA, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará el sábado 22 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

